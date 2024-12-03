敘利亞內戰中幾個重要的「為什麼」

敘利亞再次爆發激烈的內戰，目前的戰況如何？有哪些武裝力量參與戰鬥？俄羅斯和伊朗為什麼支持阿薩德？為什麼此時重燃戰火？誰是最大的受害者？

（德國之聲中文網）上周末，在叛軍武裝出其不意地攻佔了阿勒頗的大部分地區後，俄羅斯和敘利亞戰機對這座敘利亞第二大城市的郊區進行了轟炸。

這場戰鬥的爆發結束了敘利亞內戰相對平靜的四年時間。

目前的戰況如何？

周三（11月27日），伊斯蘭主義武裝組織沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham，簡稱HTS）對總統阿薩德（Bashar Assad）領導的政府軍發起了突然襲擊。

周五，在沙姆解放組織的領導下，親土耳其叛軍成功佔領了阿勒頗以及周邊數十個村莊。

據報導，他們的下一個目標是攻佔哈馬（Hama）市。

國際危機組織敘利亞分析師娜娜爾‧哈瓦奇（Nanar Hawach）向德國之聲表示："周日，大量政府軍增援部隊抵達哈馬，並開始向北推進，奪回了一些城鎮和村莊。"

哈瓦奇預測，一場大規模反攻迫在眉睫，接下來的幾周和幾個月，敘利亞內戰可能會再次進入"高強度"階段。

爭奪哈馬在內戰中的重要性早在 2015 年就有所顯現。

自 2011年敘利亞民眾開始爭取民主變革以來，反對武裝最初在與政府軍的鬥爭中取得了一定進展。

然而，2015 年，在俄羅斯和伊朗加強對敘利亞政府的軍事援助後，阿薩德的部隊得以在哈馬地區遏制住反對武裝攻勢。

隨後幾年，無數次針對反對武裝的空襲幫助阿薩德政府軍重新奪回了大部分先前失去的領土。

2024年12月1日，阿勒頗戰鬥中反政府武裝部隊戰士 圖片來源： picture alliance / Anadolu

敘利亞有哪些反對派武裝？

當前發動攻勢的主力是親土耳其的沙姆解放組織。

該組織在 2018 年被美國列為外國恐怖組織，此前曾隸屬於另一被美國認定為恐怖組織的基地組織（al-Qaida）。

沙姆解放組織控制著敘利亞東北部的伊德利卜（Idlib）地區，該地已成為敘利亞最後的反對武裝堡壘。

根據聯合國的統計，伊德利卜約有 400 萬敘利亞國內流離失所的難民。

然而，沙姆解放組織領導的武裝力量似乎不僅僅試圖奪回阿薩德政府軍控制的地區。

與此同時，敘利亞反對武裝"敘利亞國民軍"（Syrian National Army，簡稱 SNA）的一些土耳其支持派系發起了名為"自由黎明"（Dawn of Freedom）的行動，目標是敘利亞東北部的庫爾德人佔多數的地區。

土耳其與敘利亞北部接壤，長期反對大馬士革政府，並經常襲擊庫爾德自治區，同時將敘利亞民主力量（Syrian Democratic Forces，簡稱 SDF）等組織貼上"恐怖主義"標籤。

俄羅斯和伊朗為什麼支持阿薩德？

儘管俄羅斯正陷於烏克蘭戰爭，支持阿薩德仍為莫斯科帶來多重戰略利益。

和敘利亞結盟增強了俄羅斯在該地區的戰略影響力，並為其軍隊和雇傭軍提供了部署烏克蘭戰場前的訓練機會。

克里姆林宮發言人德米特裡‧佩斯科夫（Dmitry Peskov）在一次新聞發布會上表示，俄羅斯將"當然繼續支持巴沙爾‧阿薩德"，並將制定"穩定局勢的必要立場"。

支持阿薩德同時也促進了俄羅斯與伊朗的關係緊密化，伊朗已成為俄羅斯的重要盟友。

阿薩德政權是伊朗所謂"抵抗軸心"的重要一環。該軸心是由一系列視美國和以色列為主要敵人的國家和民兵組成，其他成員包括黎巴嫩的真主黨和葉門的胡塞武裝。

與俄羅斯總統普丁類似，伊朗總統佩澤什基安也向阿薩德保證，將提供一切必要的支持以鎮壓此次反叛。

此外，總部位於倫敦的反對派組織敘利亞人權觀察周一（12月2日）報告稱，約 200 名受伊朗指揮的伊拉克戰鬥人員乘皮卡車進入敘利亞，在阿勒頗附近協助政府軍反攻。

戰火下的孩子們 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

為什麼此時重燃戰火？

"親土耳其的反對武裝在敘利亞發動攻勢，恰逢以色列與真主黨之間的停火協議剛剛實施之後，這絕非偶然，"中東問題分析師及聯合國顧問洛倫佐‧特龍貝塔（Lorenzo Trombetta）告訴德國之聲。

真主黨被包括美國和德國在內的多個國家認定為恐怖組織，由伊朗資助、裝備和訓練。與以色列在黎巴嫩邊界長達一年的戰鬥已使其被顯著削弱。

"此外，這場親土耳其攻勢導致伊朗及其支持的力量在整個中東地區的陣線進一步削弱，"特龍貝塔補充道。

伊朗在與以色列的最新交鋒中防禦力量也有所受挫。

以色列還加大了對敘利亞境內伊朗基地的攻擊，並切斷了黎巴嫩與敘利亞之間的補給線路。

而敘利亞的另一個重要盟友俄羅斯，因其近三年來忙於對烏克蘭的戰爭而無暇他顧。

儘管目前尚無法預測敘利亞局勢的具體走向，國際危機組織的哈瓦奇表示，有一件事似乎是不可避免的："不幸的是，平民百姓將承受這些衝突帶來的最大苦難，"她告訴德國之聲。

入籍德國的敘利亞難民 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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