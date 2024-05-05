政客競選遭襲後 德國多地舉行反極右翼示威

一名歐洲議員在懸掛競選海報時被打成重傷，涉嫌襲擊者是一個極右翼團伙。

（德國之聲中文網）在社民黨籍的歐洲議會議員埃克（Matthias Ecke）周五（5月3日）晚遇襲受傷後，周日德國多地舉行了反極右翼的抗議示威活動。

埃克正在代表薩克森州社民黨競選歐洲議員連任。事發時，他在德勒斯登市的大街上懸掛競選海報。一個4人團伙對埃克施加暴力，以致後者嚴重受傷送醫急救。

警方稱，嫌疑人是一群年輕男子，其中一名17歲的男子於周日向警方自首。

警方還說，據信在埃克遇襲前幾分鐘，同一夥人還襲擊了另一名參加競選活動的綠黨成員，致其受傷。

這起對政治人物公開施暴的惡劣事件令人震驚。薩克森州州長克萊齊莫（Michael Kretschmer）認為這是一起對民主價值觀的攻擊。他在X上寫道，「社民黨的議員競選人埃克遇襲事件令我震驚不已，沒有任何托詞可以為此辯護。」

德國聯邦內政部長費瑟爾（Nancy Faeser）表示，如果證實歐洲議會選舉數周前對埃克的暴力襲擊具有政治動機，那麼這也是一起對民主制度的嚴重攻擊，法治國家將嚴厲回擊。

周日，多個反右翼同盟組織分別在柏林和德勒斯登發起示威活動。

德國的極右翼勢力主要包括德國另類選擇黨AfD。該黨在薩克森州等德東地區有著強大的群眾基礎。今年晚些時候，德國東部有3個州將舉行州議會選舉，屆時AfD有可能成為當地最大的政黨。目前的民調顯示，全德範圍內，德國另類選擇黨僅次於基民盟（CDU）是第二大政黨。

柏林數千人集會反對德國另類選擇黨 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（綜合報導）

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