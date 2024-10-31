支持解除美國對古巴封鎖 阿根廷外長遭撤換

由於與其執政方針背道而馳，阿根廷總統米萊撤換了在聯合國投票中贊成美國對古巴解除禁令的阿根廷外長蒙迪諾，並宣佈由阿根廷駐美大使接任外長。

（德國之聲中文網）阿根廷總統米萊（Javier Milei）周三（10月31日）撤換了該國外交部長蒙迪諾（Diana Mondino），因為後者在聯合國投票贊成解除美國對古巴的封鎖，與米萊的執政方針不符。

阿根廷總統發言人阿多尼（Manuel Adorni）隨後在X表示，現任阿根廷駐美國大使的韋爾泰因（Gerardo Werthein）將接替蒙迪諾擔任阿根廷外交部長。

僅美國、以色列反對聯合國決議

周三早些時候，聯合國大會以187票的壓倒性多數通過一項不具約束力的決議，贊成美國結束對古巴長達數十年的經濟、商業和金融制裁。其中，代表阿根廷出席的蒙迪諾也投了贊同票，美國和以色列是這項決議的唯二反對者，摩爾多瓦投下棄權票。

被撤換的蒙迪諾是米萊首批確認的內閣成員之一，儘管米萊曾大肆批評巴西和中國等國，例如稱中國是「刺客」，但蒙迪諾在保持與國際夥伴的外交關係順暢方面發揮了關鍵作用。

秉持自由主義的米萊自上任以來大力地展現對美國支持 圖片來源： A. Perez Meca/Europa Press/IMAGO

撇清與左翼的關係

2023年底上任的米萊是一位自由主義者。一直以來，他大力地展現對美國支持，並對該地區和海外的左翼貿易夥伴保持冷淡立場，包括採取措施拉開阿根廷與古巴、委內瑞拉等國的距離。

今年早些時候，阿根廷國有能源公司YPF表示不會向古巴航空（Cubana Airlines）提供燃料。這促使這家國營航空公司關閉了在哈瓦那和布宜諾斯艾利斯之間營運了近 40年的一條航線。古巴外交部當時稱，阿根廷官員以美國封鎖為由為這一舉動辯護。

轉變對華態度？

不過，過去曾表示不會和中國做生意的米萊近日卻稱，希望與中國建立更密切的貿易關係。就在幾天前，米萊說：「中國是一個非常有趣的貿易夥伴，因為他們不要求任何東西，他們只是希望你別打擾他們。」

此外，這位曾表示「不會與任何共產黨人做生意」的阿根廷總統也將在明年親自前往中國，參加拉美和加勒比國家共同體（CELAC）在中國與中方舉行的峰會。

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（路透社等）

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