擺脫對台灣晶片依賴 美國能辦到嗎？

拜登迫切希望將先進的晶片製造技術引入美國，並願意為此付出高昂代價。美國想利用《晶片與科學法案》，斥資數十億美元吸引製造商。但他們能與台灣競爭嗎？

（德國之聲中文網）漫長的美國總統選戰正如火如荼進行中。一切良好的經濟消息都有利於現任總統拜登的選情。經濟（或至少是選民對當前對經濟的感受）將大幅影響拜登連任的機會。

今年三月份，僱主創造了30多萬工作崗位，失業率為3.8%。與此同時，三月份的通貨膨脹率略高於二月份，而何時會降息誰也說不準。

拜登能確信的一點是半導體晶片的重要性，以及在美國製造這些晶片的重要性。2022 年，政府通過了《晶片與科學法案》，如今正竭盡全力吸引製造商。而這需要投入大量資金。

台灣的弱點是美國的優勢？

今時今日，從智慧型手機，汽車和衛星到軍事裝備，數據中心和人工智慧，半導體被應用在現代生活的方方面面。

雖然半導體晶片是在美國發明，但生產基地大多已轉移到其他地方。目前大多數高端半導體晶片都在台灣製造。只有約 10% 的晶片是美國制，而且都不是最先進的晶片。即便是像Nvidia這樣在美國設計的超級晶片也是在其他地方製造。

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這個系統的一大問題是全球供應鏈的脆弱性。

紐約州布法羅大學卓越與先進技術中心主任艾倫‧雷（Alan Rae）指出，自然災害、流行病以及禁運和武裝衝突等人為因素都對供應鏈造成影響。

對台灣的依賴尤其令人擔憂。中國聲稱擁有台灣主權，許多人擔心中國可能武力攻台，這將嚴重擾亂世界經濟。此外，台灣最近遭遇了25年來最強烈的地震。

擁有數十年經驗的半導體制造專家艾倫‧雷是一位敏銳的行業觀察者。他對德國之聲表示：「台灣在尖端晶片生產方面建立了完整的生態系統，做得非常出色。複製這一點需要大量的資金和努力，但這是可以實現的。」

美國推出《CHIPS》法案

為了擺脫對台灣和東南亞的依賴，德國等國正努力吸引晶片製造商。但比起大多數國家，美國對先進晶片製造本土化的決心更大。拜登政府視其為穩固國內就業和克服國家安全漏洞的一種方式。

《晶片與科學法案》（CHIPS）是美國的一項利器。「CHIPS」是「創造有利於半導體生產的激勵機制」的縮寫。該法的一項條款是向商務部提供390億美元聯邦撥款，用於吸引企業在美國建設或擴大半導體生產基地。此外，它還撥款750億美元用於貸款。

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美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）二月份在一次討論會上表示，半導體是 「21 世紀最重要的硬體」，美國必須鞏固其在這一關鍵行業的領導地位。

雷蒙多說，為推動實現這一目標，美國商務部正利用《晶片與科學法案》的資金進行 針對性投資，「以不懈地追求實現我們的國家安全目標」，並將重點放在研究和製造集群以及2030年前將投入營運的項目上，目的是在這十年內「最大限度發揮我們的影響力」。

發放數十億補助金

現在資金開始流動。第一筆撥款給了格芯（GlobalFoundries）、微芯科技（Microchip Technology）和貝宜系統（BAE Systems）。

今年三月，拜登宣佈向總部位於矽谷的英特爾撥款85億美元，協助該公司在四個州設立晶片生產基地。這是迄今為止最大的一筆撥款，同時還附帶110億美元貸款。

四月初，美國又宣佈向台灣的台積電提供66億美元的直接資助和50億美元貸款，以在亞利桑那州鳳凰城建設第三座工廠。台積電計劃為三座工廠投資650 多億美元。第一座工廠將於 2025 年投產。

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一周後，美國政府宣佈向韓國三星提供 64 億美元補貼，以擴建現有工廠並在德克薩斯州新建兩座工廠。三星自1996年起就在美國製造晶片，還承諾在該州設立研發機構。預計該公司總投資將超過400億美元。

在大選之年打造晶片產業

緊隨其後的是美國最大的記憶體晶片製造商美光科技公司（Micron Technology）。拜登周四（4月25日）訪問紐約時宣佈向美光提供61.4億美元直接資助和75億美元貸款，用於興建兩家晶片廠。

這使美國政府迄今的撥款總額超過330億美元，餘下60多億資金。除了這些直接撥款和貸款外，政府還承諾數十億美元的稅收減免，以支付大部分建設成本。

建築和製造將創造數萬個高薪就業機會。巨額投資是其中的一環。艾倫‧雷表示，勞動力發展和獲得支持性供應鏈體系都很重要。

創造就業機會和讓製造業回流是拜登經濟政策的重要組成部分。然而，在單一行業投資數百億美元——無論其重要性如何——可能不足以吸引足夠的選民。

此外，芝加哥大學政治學教授漢森（John Mark Hansen）認為，選民的記憶很短暫。但仍有證據表明，「經濟強勁有利於現任總統所屬政黨，經濟不佳則對其不利」。

漢森對德國之聲表示，從經濟情況來看，「選舉結果的最佳指標是人均實際可支配收入的增長」。換句話說，扣除通貨膨脹和稅收後，人們能拿回家的實際收入。距離11月大選還有幾個月時間，「拜登的處境並不如外界所想的那樣糟糕「。

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