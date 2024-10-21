搶在金磚峰會之前 中印達成邊境巡邏協議

2020年，中印軍隊在邊境爭議地區發生嚴重衝突，一場冷兵器搏鬥造成雙方人員傷亡。由此帶來的緊張局勢至今尚未平息。在習近平和莫迪金磚峰會上碰頭之前，印方宣佈達成一項協議。

（德國之聲中文網）新德里高層外交人士周一（10月21日）表示，印度和中國政府就喜馬拉雅領土爭議地區的邊境巡邏達成協議。

印度副外長唐勇勝（Vikram Misri）表示，該項有關邊境地區的協議有望解決2020年邊境爆發致命衝突以來的緊張對峙局勢。

唐勇勝曾在2019年至2012年期間擔任印度駐華大使。

一系列對話的結果

唐勇勝表示，兩國外交和軍方代表在過去數周內就此進行多輪協商。但除此之外，他並未透露協議具體內容。

這一消息披露正值印度總理莫迪啟程前往俄羅斯參加金磚峰會之前。在峰會期間，莫迪可能將與中國國家主席習近平舉行會晤。

中印邊境紛爭

中印在所謂實際控制線（Line of Actual Control）沿線多個地區存在領土爭議，並屢屢發生對峙和衝突，但雙方始終遵循長期以來達成的不使用熱兵器的默契。

儘管如此，2020年的一場血腥衝突依然造成至少20名印度士兵和4名中國士兵死亡。

實際控制線從拉達克地區開始，由西向東，一直延續到阿魯納恰爾邦（印度控制，中方稱為藏南地區）。

印度的困境之二：來自中國的威脅 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（法新社、路透社）

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