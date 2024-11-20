提高核威懾 俄羅斯修改核武使用規則

美國允許烏克蘭使用西方武器攻擊俄羅斯腹地後，普丁批准修改俄羅斯核武器使用規則。根據新規則，如果俄羅斯或者盟友白俄羅斯的國家主權及領土完整在常規武器攻擊中受到了重大威脅，俄羅斯可以考慮用核武器進行回擊。

（德國之聲中文網）11月19日，莫斯科方面稱，烏克蘭已經使用美制ATACMS戰術巡航導彈攻擊了俄羅斯腹地。就在同一天，總統普丁宣佈降低核武器使用門檻。

幾個月來，俄羅斯一直在警告美國不要允許烏克蘭使用西方武器攻擊俄羅斯腹地目標，否則就會考慮將北約相關國家拖入戰爭。不過，美國總統拜登依然在周末允許烏克蘭這麼做。

分析人士指出，新規則最主要的變化在於：如果其他國家的常規武器攻擊讓俄羅斯或者白俄羅斯的國家主權及領土完整受到了重大威脅，莫斯科可以考慮用核武器進行反擊。

德國漢堡大學和平與安全政策研究所的格萊夫(Alexander Graef)在接受路透社採訪時指出，總體而言，「俄羅斯正在降低核武器使用門檻以回應可能的常規武器攻擊。」

拜登已經允許烏克蘭使用美制ATACMS巡航導彈攻擊俄羅斯腹地目標 圖片來源： U.S. Army/ABACA/picture alliance

俄外交部：核衝突風險堪比古巴導彈危機

俄羅斯上一次修訂核武器使用規則是在2020年，當時規定只有在遭到敵方核武器襲擊或者威脅到國家存亡的常規武器襲擊時，俄羅斯才可以使用核武器反擊。

此次核規則修訂是由總統普丁在今年9月提出的。克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)11月19日被問及此次修訂是否和美國允許烏克蘭使用西方武器攻擊俄腹地有關時，表示「核威懾旨在確保潛在對手明白：如果俄羅斯或者盟友遭到侵犯，莫斯科不可避免地會進行報復」。

負責軍備控制以及對美關係的俄羅斯副外長裡亞布科夫(Sergei Ryabkov)警告說：「現在，核大國之間的直接衝突風險不能被低估，這是前所未有的。我們現在正進入未知的政治和軍事領域。」

此外，根據俄羅斯的核武使用規則，任何由核大國支持的、非核國家發動的攻擊都將被視為聯合攻擊，任何由軍事聯盟單個成員國發動的攻擊都將被視作整個聯盟發動的攻擊。

美國：不準備修改核規則

俄羅斯國防部11月19日表示，烏克蘭已經向俄羅斯的布良斯克地區發射了6枚導彈，其中5枚被俄羅斯防空系統攔截，還有1枚則被擊傷。

這也是俄烏戰爭爆發後的第1000天。俄羅斯以及西方官員都稱，現在可能正在步入戰爭最危險的最終階段。目前，俄軍正在以最快速度進行推進，西方國家則在思考這場戰爭究竟能以怎樣的方式結束。

美俄兩國總共掌握著全球88%的核彈頭。俄羅斯修訂核武使用規則的消息讓全球政府債券、黃金等避險資產價格大幅上揚。不過，美國國家安全委員會一名發言人11月19日表示，華盛頓並不對俄羅斯的最新舉動感到驚訝，也不準備再次修改自己的核武器使用規則。

（路透社等）

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