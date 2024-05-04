「排外」導致經濟困境？拜登言論惹惱日本印度

美國總統拜登本周在選舉募款活動上稱，日本、印度因為跟中國和俄羅斯一樣「排外」才導致經濟陷入困境。日本和印度皆駁斥了拜登的說法。 白宮為拜登的言論「滅火」稱，總統只是想表達「美國是一個移民國家」。

（德國之聲中文網）日本政府周六（5月4日）對拜登稱日本與中國和俄羅斯一樣 「排外」的言論表示無法理解。美國總統拜登周三在為美國移民政策辯護時，將盟友印度和日本與競爭對手中國和俄羅斯相提並論。

拜登在華盛頓的一場競選募款活動上表示：「為什麼中國經濟停滯不前？為什麼日本陷入困境？俄羅斯為何陷入困境？還有印度？因為他們排外。他們不想要移民。」

東京政府周六對此發表聲明稱，這是「未基於對日本政治正確理解所發表的言論」，日方已向白宮表達遺憾之意。日本政府也再次解釋其立場和政策。

自2021年上任以來，拜登不斷加強與美國亞洲盟友的關係，尤其是印度和日本 。

自2021年上任以來，拜登不斷加強與印度、日本等亞洲盟友的關係 圖片來源： Evelyn Hockstein/REUTERS

白宮隨後不得不為拜登的言論「滅火」。美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）周四對記者表示，總統只是想傳達一個更廣泛的訊息，「美國是一個移民國家，這寫在我們的基因裡」。

柯比強調：「我們的盟友非常清楚拜登總統多麼珍視他們，看重與他們的友誼與合作。」

東京方面回應稱，日本政府知道「有關言論並非出於破壞日美關係重要性和持久性的目的」。

近幾個月來，拜登屢屢出現口誤和失誤，加劇了外界對拜登年紀太大、不適合擔任總統的質疑。現年81歲的拜登將在11月的總統大選中與共和黨對手川普再次對決。

「印度一直是一個非常開放的社會」

印度外交部長蘇傑生（S. Jaishankar）也駁斥了拜登的「排外說」。

據《經濟時報》周六報導，蘇傑生周五在媒體圓桌會議上表示，拜登的言論與印度的現實不符。「首先，我們的經濟並沒有衰退。」

印度是世界上經濟增速最快的國家之一，根據2月份官方數據，印度去年第四季度GDP同比增長8.4%。

「印度是一個非常獨特的國家，」蘇傑生補充說道。「事實上，我認為在世界史上，印度一直是一個非常開放的社會……不同社會的人們來到印度。」

印度經濟高速發展的難題 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

蘇傑生還表示：「這就是為什麼我們制定了《公民身份法修正案》（CAA），為有困難的人敞開大門......我認為我們應該向有需要、渴望到印度的人開放。」

蘇傑生所指的是印度近期修訂的法律，允許逃離鄰國迫害的移民成為印度公民。

批評者不斷指責印度總理莫迪的印度教民族主義政府歧視穆斯林，包括通過最近頒布《公民身份法》。該法在2019年首度獲得議會通過時便引發強烈抗議，最終於今年三月份頒布。國際特赦組織警告，該法仍有可能被當作一種工具，結合醞釀中的「國家公民登記冊」剝奪一些穆斯林的公民權。

國際貨幣基金組織（IMF）上月預測，2024 年亞洲三大經濟體的增長將比前一年放緩。

IMF還預測，美國經濟將增長 2.7%，略高於去年的 2.5%。許多經濟學家將這些樂觀預測部分歸因於移民擴大了該國的勞動力。

（法新社、路透社）

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