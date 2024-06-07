排名：亞洲媒體企業日益重要 字節跳動全球第四

亞洲媒體企業的營業額在全球範圍内佔據越來越重要的地位。德國一家研究所公佈的全球50大媒體企業排名中，包括字節跳動在內的五家中國企業上榜。

（德國之聲中文網）科隆媒體與傳播政策研究所（IfM）周五（6月7日）公佈的最新排名 顯示，全球50家最大的媒體企業中，日本和中國的媒體企業2023年的營業額尤為顯著，共達2420億歐元。

十年前，該排名中的日本媒體企業總營業額還僅有330億歐元，而當時，還沒有一家中國媒體企業上榜。

如今，中國企業字節跳動即Tiktok母公司以估計1020億歐元營業額高居第四位。這也是排名中除美國公司以外最大的媒體公司。2021年，這家企業還僅排名第八位，營業額530億歐元。不過，美國政府今年下令Tiktok與字節跳動剝離，以避免該程序受到中國政府的控制或影響。

除字節跳動外，排名前50的中國媒體企業還有騰訊、百度、快手、網易。

谷歌母公司全球最大

全球最大的媒體企業仍是Alphabet，即谷歌的母公司，營業額達2840億歐元。排名第二的是Meta，臉書的母公司，營業額1250億歐元。第三位是美國媒體集團康卡斯特（Comcast），旗下擁有多個有線電影片道，包括德國天空衛視（Sky Deutschland）。2015年，康卡斯特還曾是世界最大的媒體企業。

德國最大的媒體企業則是貝塔斯曼（Bertelsmann），以200億歐元的營業額排名第18，旗下擁有德國RTL電視台等。

科隆媒體與傳播政策研究所所長哈赫邁斯特（Lutz Hachmeister）向福音新教通訊社（epd）表示，亞洲媒體企業的崛起給市場帶來壓力，一方面將推動歐洲傳統媒體企業的兼並，另一方面，在全球範圍内，將加強流媒體及電信企業對公共傳播、體育轉播權、娛樂的吸收。

哈赫邁斯特於1990年代與多特蒙德新聞學教授拉格爾（Günther Rager）首次公佈了這一排名，最初以書刊的形式。2005年成立該研究所後，則將排名列入其資料庫。

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（福音新教通訊社等）

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