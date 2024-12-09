拼戰到底！ TikTok不服敗訴 擬上訴最高法院

在美國聯邦上訴法院駁回TikTok的上訴後，這家熱門短影片平台誓言絕不輕易認輸，表示將繼續向最高法院提出上訴。TikTok還重申，不與字節跳動分離的立場毫不動搖。與此同時，許多擁有大量粉絲的網紅們已經開始為「最壞的情況」做準備，引導粉絲關注他們在其他社交平台上的帳號。

（德國之聲中文網）美國聯邦上訴法院上周五（12月6日）駁回了TikTok對美國政府的上訴。今年4月，美國總統簽署生效的一項「不賣就禁」的新法要求在2025年1月19日TikTok從中國目公司字節跳動主動剝離，否則將從美國的應用商店中下架。理由是，中國政府可能通過TikTok獲取美國數據並施加政治影響。

TikTok認為，禁令是對言論自由的違憲侵犯。法院認為這項法案並不違憲，駁回了這個熱門短影片平台的上訴。TikTok可以對最新的裁決向美國最高法院提起上訴。

TikTok周五敗訴的消息讓許多美國TikTok用戶對未來感到更加焦慮，這些用戶不僅通過這個平台娛樂和獲取訊息，還有許多網紅以此謀生。一名叫做伯克（Carrie Berk）的網紅接受CNN採訪時表示：「TikTok是我收入和維持生計的重要部分，所以我不想看到它失敗，然而，自2020年以來，關於TikTok會被禁的討論已經很多，但至今什麼都沒發生，所以我持懷疑態度。我們現在能做的就是祈禱它不被禁。」另外一名TikTok資深用戶凱莉（Keenya Kelly）則相對樂觀：「我不認為它會被禁，因為有數百萬小型美國企業都依賴這款APP……我確實認為他們會強迫TikTok做一些不願意做的事情，但我認為它不會被完全禁掉。」

擁有大量粉絲的一些TikTok營運者已經開始引導他們的粉絲關注自己在其他社交網路上的帳號。路透社援引一位擁有近50萬粉絲的網紅表示：「我第一次意識到，自己為之奮斗的很多東西可能一夜之間就會消失。」和他一樣，越來越多的人開始為「最壞的情況」做準備，積極在YouTube、Instagram、X和Threads等平台上推廣自己。

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明年1月19日是川普再次宣誓就職總統的前一天。如果現任總統拜登屆時認為交易談判取得進展，那麼期限可以延長三個月。拜登尚未表示有意這樣做。

川普在1月20日上任後會也有可能介入這一程序。在他的第一任期內，他曾試圖推動禁用TikTok。不過這次總統競選活動中，他明確反對禁用該平台。不過他無法推翻相關法律。

TikTok已經表示將上訴最高法院的決心。TikTok發言人邁克爾‧休斯（Michael Hughes）在周五發布的一份聲明中表示：「美國最高法院擁有保護美國人言論自由權利的傳統，我們期待他們在這一重要的憲法問題上繼續秉持這一原則。」

該公司還表示，其早前不與字節跳動分離的立場並未改變。聲明寫道：「除非禁令被叫停，否則TikTok1.7億美國用戶將於2025年1月19日之後無法發聲。」

（綜合報導）

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