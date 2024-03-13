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拜羅伊特音樂節
或稱理查德‧華格納音樂節（德語：Bayreuther Festspiele）是一個音樂節和歌劇節，每年一度在為華格納樂劇在拜羅伊特節日劇院舉行。
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深度報導
盤點那些普丁批評者所遭遇的悲劇
盤點那些普丁批評者所遭遇的悲劇
有一點可以確定：凡是普丁的反對者，隨時都有可能陷入險境。
政治
2024年3月13日
2024年3月13日
德國從馬裡撤軍會產生怎樣的後果？
德國從馬裡撤軍會產生怎樣的後果？
德國從馬裡撤軍後，一些觀察家擔心，該行動可能會影響其他民事發展項目。
政治
2023年12月14日
2023年12月14日
02:02 分鐘
華格納叛亂後的俄羅斯有多穩定？
華格納叛亂後的俄羅斯有多穩定？
今年6月華格納集團的叛亂戲劇化地落幕，如今俄羅斯當局已確認華格納領導人普裡戈津死於墜機事故，但近幾個月的事件已留下了印記。俄羅斯總統普丁對權力的掌控有多牢固？這個核武大國是否正處於混亂的邊緣？
政治
2023年8月31日
2023年8月31日
俄羅斯當局正式確認普裡戈津死亡
俄羅斯當局正式確認普裡戈津死亡
俄羅斯的調查人員8月27日表示，已通過DNA檢測確認了8月23日墜機事故中死亡10人的身份，其中確實包括華格納雇傭軍首領普裡戈津以及創建華格納集團的德米特裡‧烏特金。
政治
2023年8月28日
2023年8月28日
普裡戈津之死讓普丁更強大？
普裡戈津之死讓普丁更強大？
俄羅斯調查人員8月27日正式確認普裡戈津在墜機事故中死亡。這場「空難」有著怎樣的背景？曾對普丁造成空前挑戰的普裡戈津，他的死對俄羅斯意味著什麼，對烏克蘭戰爭又會有何種影響？
政治
2023年8月27日
2023年8月27日
普裡戈津：廚子出身的軍魔頭死於非命？
普裡戈津：廚子出身的軍魔頭死於非命？
在8月23日的一次墜機事件中，俄羅斯雇傭軍「華格納集團」首領普裡戈津被認為喪生。他曾掌控俄羅斯戰鬥力最強的准軍事力量，在烏克蘭、敘利亞乃至非洲充當俄羅斯的軍事長臂，甚至對普丁構成直接威脅。
政治
2023年8月24日
2023年8月24日
8 張圖
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