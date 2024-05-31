拜登默認烏克蘭使用美制武器襲擊俄軍事目標 德國緊跟

多家美國媒體周四報導稱，美國總統拜登已經默認烏克蘭可以使用美援武器襲擊俄羅斯境內目標，以捍衛哈爾科夫的安全。德廣聯本周五報導，德國國防部長皮斯托利烏斯表示，德國政府也已決定，允許烏克蘭軍隊使用德援武器攻擊俄羅斯境內目標。

（德國之聲中文網）美國總統拜登默認烏克蘭可以使用美援武器襲擊俄羅斯境內目標標誌著其援烏政策的一項重大轉機，迄今為止，拜登一直堅決反對烏克蘭使用美制武器對俄羅斯境內目標發動襲擊。

路透社援引匿名美國官員的話報導稱，拜登的決策僅限於同烏克蘭城市哈爾科夫接壤的俄羅斯邊境地區。5月10日開始，俄軍對哈爾科夫發起了猛烈攻擊，並佔領了附近一些村落。路透社表示，俄羅斯駐美使館以及駐聯合國使團尚未就拜登總統的最新決策發表評論。

一名美國政府官員對路透社表示：「總統已經通知他的團隊，確保哈爾科夫的烏克蘭軍隊能夠用美國提供的武器對來犯和計劃發動攻勢的俄軍發動反擊。」烏克蘭一名高級軍官周四表示，俄軍目前正在哈爾科夫北部集結，但目前的兵員數量並不足以對哈爾科夫發動大規模進攻。哈爾科夫是烏克蘭第二大城市，距離俄烏邊境僅有30公里。

俄軍對哈爾科夫發動大規模攻勢，已造成大量平民傷亡。圖為市內一幢居民樓遭到俄導彈襲擊後的救援畫面。 圖片來源： Andrii Marienko/AP/picture alliance

川普总統任內曾在白宮國家安全委員會任職的退役軍官魏德曼（ Alexander Vindman）對路透社表示：「長期以來，拜登政府一直過度擔憂俄烏衝突升級的風險。」魏德曼表示，拜登此前的援烏計劃等於「束縛了烏克蘭的手腳」，現在改變政策是一件值得稱道的事情。他說：「這當然是一個正確的步驟。」2022年2月，俄羅斯總統普丁對烏克蘭發動侵略戰爭以來，美國一直是烏克蘭最大的軍火援助國。



美國政府官員表示，白宮將會繼續禁止烏軍使用射程為300公里的ATACMS導彈以及其他美制遠程導彈襲擊俄羅斯境內目標，而且放鬆武器使用範圍的限制也不意味著，美國開始認同烏軍使用無人機對俄羅斯原油設施發動襲擊的做法。

此前，一些北約成員國及部分美國議員曾呼籲拜登放鬆對烏克蘭使用美制武器的限制，以便使烏軍能夠對俄羅斯境內的導彈發射架和其他軍事設施發動襲擊。

一段時間以來，俄軍戰機在烏克蘭防空力量無法觸及的俄羅斯境內向哈爾科夫投放高精度滑翔彈，並在哈爾科夫市內造成了大量平民傷亡。



本周二，俄羅斯總統普丁發出警告稱，如果北約允許烏克蘭對俄羅斯境內目標發動攻擊，就是在冒引發核戰的風險。

不過，一些專家認為，普丁的言論是在虛張聲勢，畢竟此前他也多次發出過類似威脅。美國眾議院外交事務委員會民主黨議員康諾利（Gerry Connolly）表示：「我認為，我們不應當被普丁的威脅所嚇到，他真的敢冒同北約發動核大戰的風險嗎？」

今年5月20日，康諾利曾同國會情報委員會主席托納（Michael Turner）等多名議員，聯署致函總統拜登，要求他允許烏克蘭使用美國武器攻擊俄羅斯境內目標。

德國也已為德援武器放鬆限制。圖為德烏兩國防長共同視察烏克蘭前線。 圖片來源： Jörg Blank/dpa/picture alliance



一段時間以來，要求北約盟友放鬆援烏武器使用限制，允許用這些武器襲擊俄羅斯境內軍事目標的呼聲越來越高。俄軍開始對哈爾科夫的攻勢之後，北約內部對援烏武器使用限制的批評也越來越多。

目前，要求放鬆武器使用限制，或已經單方面准許烏克蘭使用本國援烏武器襲擊俄境內目標的國家已經包括英國、荷蘭、瑞典、波羅的海三國、丹麥和法國。德廣聯周五報導稱，德國國防部長皮斯托利烏斯表示，根據烏克蘭戰場局勢的變化，德國政府也已決定，允許烏克蘭軍隊使用德援武器攻擊俄羅斯境內目標。

今年七月，北約將在美國召開峰會，並慶祝北約成立75周年。分析人士表示，如果屆時俄軍佔領了哈爾科夫，對拜登總統將是一個無比尷尬的場面。

（路透社，德廣聯）

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