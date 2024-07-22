拜登退選力推賀錦麗出戰 各界怎麼看？

堅持了數週，美國總統拜登不敵黨內「逼宮」聲浪，宣佈退選。他「欽點」的總統候選人是現任副總統賀錦麗，但她能否贏得民主黨內多數支持，仍是未知數。

（德國之聲中文網）美國總統拜登週日（7月21日）宣佈，他決定不角逐2024年美國總統大位。在社交媒體平台X上，拜登發佈了一封致美國人的信：「能擔任你們的總統，是我一生最大的榮幸。雖然我一直有意尋求連任，但我認為對我所屬的政黨和我的國家來說，退選是最好的。」

6月底的電視辯論，81歲的拜登對上78歲的川普，表現並不佳，因而面臨排山倒海的質疑聲浪，其中許多是針對他的年紀和身體狀況。雖然他過去幾週來展現堅持選到底的態度，如今仍不敵黨內及外界壓力。

拜登表示，他會專心完成剩下的總統任期，並支持副總統賀錦麗（Kamala Harris，又稱哈里斯）代表民主黨參選總統。拜登上週確診新冠肺炎後在德拉瓦州的住宅隔離，至今未在公共場合露面。他預計本週稍晚發表演講，說明退選的決定。

華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）研究員韋斯特（Darrell M. West）向DW表示，拜登退選是「非常戲劇性的時刻」，因為鮮少有即將獲正式提名的候選人在選前3個多月突然退出，「大多數人不想放棄權力，但他卻放棄了權力」。

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賀錦麗能獲得提名嗎？

拜登退選後，賀錦麗發佈聲明，形容他這是「無私且愛國之舉」。她說，她將努力贏得民主黨內提名。「我會盡我所能，團結民主黨，團結我們的國家，並且打敗川普。」

獲得拜登「欽點」，並不代表賀錦麗自動成為候選人；8月19日到22日，民主黨將在芝加哥舉行全國代表大會，屆時賀錦麗仍必須取得黨內多數代表的支持，才能正式取得黨內提名。

美國霍夫斯特拉大學（Hofstra University）公共政策學者伯斯（Meena Bose）告訴DW，現在的時間點對民主黨來說相當「吃緊」，他們要不選擇集中支持賀錦麗，要不選擇召開「開放式」的代表大會，也就是交由黨代表自由提名候選人。若局勢演變至後者，將會是1968年以來首見的場面。

伯斯認為，賀錦麗身為副總統已有執政經驗，且她4年前就參與過總統大選的競選工作，因此她更具優勢，也可能是唯一有能力在有限的時間內大舉造勢的民主黨候選人。

民主黨全國委員會主席哈裡森（Jaime Harrison）說：「現在我們要做的事雖然前所未見，但是很明確。」接下來，民主黨將「依循既有的規範」，以「透明、有秩序」的方式選出能夠擊敗川普的候選人。

59歲的賀錦麗生涯屢屢打破美國政壇種族與性別的藩籬：她曾擔任加州檢察長，是該職位第一位具有印度裔與非裔背景的女性；隨後，她前進國會，成為美國第一位南亞裔、第二位非裔女性參議員。她也是美國第一位亞非裔的女副總統。

儘管如此，賀錦麗在白宮的執政生涯並未大幅提高她的公眾形象。有人把她視為站在拜登的影子之下；此外，她在遏制拉丁美洲移民方面的舉措，遭到共和黨批評。

美國副總統賀錦麗生於加州奧克蘭。她的母親是印度的癌症學者，父親是牙買加的經濟學家，兩人1960年代都曾參與民權運動。賀錦麗則有政治學、經濟學和法學背景，曾任加州檢察長。圖為她今年6月在拉斯維加斯參加造勢活動。（資料照） 圖片來源： Ronda Churchill/AP Photo/picture alliance

各界表態

7月中旬遇刺、隨後在共和黨全國代表大會獲得正式提名的美國前總統川普表示，拜登「不適合競選」第二段任期。

川普在他自己創辦的媒體平台「真實社交」（Truth Social）上寫道：「我們會因為他的總統任期而蒙受巨大損失，但我們很快就會彌補這些傷害。」川普接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時還說，賀錦麗比拜登「更容易打敗」。

共和黨副總統候選人萬斯（J.D. Vance）亦批評現任政府：「拜登是我有生以來見過最差的總統，而賀錦麗一直伴隨在他身邊……這些失敗，她也有份。」

共和黨籍的現任眾院議長強生（Mike Johnson）則主張拜登應該立刻下台，稱如果他「不適合選總統，那他也不適合當總統」。

民主黨內有多位大老表態支持拜登退選的決定。參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）發聲明向拜登致敬。「這不是容易的決定，但他再一次把他的國家，他的政黨，還有我們的未來放在前面。」

美國前總統柯林頓（Bill Clinton）、前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）的聯合聲明亦讚許拜登的選擇，同時表態會「盡全力支持」賀錦麗。

另一位前總統歐巴馬（Barack Obama），以及前眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi），還有現任眾院少數黨領袖傑弗裡斯（Hakeem Jeffries）等人，並沒有直接宣佈支持賀錦麗。此前，《華盛頓郵報》、路透社、美聯社等媒體曾引述知情者消息稱，歐巴馬和佩洛西都曾私下勸退拜登。

加州州長紐森（Gavin Newsom）、賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）等人則陸續表態，支持賀錦麗角逐總統。

不過，有觀察指出，一般民眾對於拜登退選的反應好壞參半。部分民主黨人感到鬆了一口氣，但也有人不滿佩洛西等民主黨內菁英「逼宮」拜登。

外國反應

外國領袖的回應多聚焦於拜登任內的成就。德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）在X上寫道，拜登強化了北約實力，重建了美國在全球的聲望。

新上任的英國首相斯塔默（Keir Starmer）則稱「期待在他剩下的任期內合作」。

烏克蘭總統澤倫斯基感謝拜登任內「堅定不移支持」烏克蘭，並且期盼美國未來「繼續扮演領導角色，阻止俄羅斯的惡行得逞」。

俄羅斯總統普丁曾稱拜登是更加「可預測」的候選人，因此更屬意他。拜登退選後，克裡姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，美國大選還有4個月才到來，仍可能有變數，俄方會「密切關注情勢」。

（路透社、法新社、美聯社等）

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