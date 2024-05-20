拜登現身畢業典禮 直面回應抗議浪潮

美國總統拜登出席莫爾豪斯學院的畢業典禮併發表講話，他首次直接回應學生的抗議浪潮，表示聽到了抗議的聲音，加薩衝突亦讓他心碎。有畢業生在拜登演講時背對著他，也有人舉著巴勒斯坦旗幟，不過他的演說並未被打斷。

（德國之聲中文網）美國總統拜登周日（5月19日）參加了莫爾豪斯學院畢業典禮。他在講話中首次直面回應美國大學生的抗議活動。他表示，他聽到了他們的聲音，加薩衝突的畫面也讓他心碎。他說：「我支持和平非暴力抗議。」 位於佐治亞州的莫爾豪斯學院是一所歷史悠久的傳統非裔大學。到場的一些畢業生穿了黑色長袍，肩上披著巴勒斯坦圍巾。拜登表示：「你們的聲音應該被聽到，我向你們承諾，我有聽見。」拜登還表示，加薩地區正面臨人道主義危機：「這是世界上最艱難、最複雜的問題之一，不是容易解決的。我知道這讓你們中的許多人感到憤怒和沮喪，包括我的家人。但最重要的是，我知道這讓你們心碎，我亦感到心碎。」

美國多所大學學生針對以色列在加薩的軍事行動舉行了大規模抗議活動。其中包括哥倫比亞大學、耶魯大學、紐約大學等多所著名大學，這些抗議活動也並不總是以和平的方式收場。4月末，紐約大學以及耶魯大學校方稱，有數十名拒絕停止未經批准的抗議活動的示威者被逮捕。

美國大學校園抗議活動席捲各地 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

哥倫比亞大學取消了主要的大型畢業典禮活動。在莫爾豪斯學院，宣佈拜登將成為畢業典禮的演講嘉賓的消息也引發了一些反對的聲音。一些莫爾豪斯學院的校友在網上發布了一封譴責校方邀請拜登的公開信，並徵集簽名以向莫爾豪斯學院院長施壓，要求他撤銷邀請。公開信聲稱，拜登對以色列的態度等同於支持在加薩的種族滅絕，這與莫爾豪斯學院最著名的畢業生馬丁‧路德‧金博士所表達的和平主義背道而馳。

去年10月7日，恐怖組織哈馬斯在以色列境內屠殺、劫持人質，導致約1200死亡並引發了加薩戰爭。

根據加薩地區的衞生官員的統計，以色列的攻擊已造成超過3.5萬巴勒斯坦人死亡。

儘管有抗議的聲音，不過拜登最終還是出席了這次活動。拜登收獲的掌聲並不十分熱烈。至少有7名畢業生以及一名教職員工在拜登演講時背對著他，也有一名學生披著巴勒斯坦旗幟。典禮附近，也有示威者舉著寫有「解放巴勒斯坦」、「救救孩子」和「立即停火」等標語的牌子，警察在旁監視。

莫爾豪斯學院授予了拜登榮譽法學博士學位。在場的觀眾中也出現了支持他「再來四年」的呼喊聲。拜登之後飛往底特律，參加當地民權組織全國有色人種協進會（NAACP）舉行的晚宴併發表講話。莫爾豪斯學院所在的佐治亞州和底特律所在的密歇根州都是關鍵競選州。2020年大選中，拜登在這兩州險勝，如果他希望在十一月的大選中再次勝選，他需要在這兩個地區爭取黑人選民群體。在底特律，NAACP晚宴的入口外，大約有200多名支持巴勒斯坦的抗議者。他們揮舞著旗幟，舉著呼籲停火的標語，並高呼「解放巴勒斯坦」。

（美聯社等）



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