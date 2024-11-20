拜登批准烏軍使用殺傷人員地雷

繼批准烏克蘭使用美國遠程導彈系統對俄羅斯境內發動攻擊之後，拜登又批准向烏克蘭提供殺傷人員地雷的請求。

（德國之聲中文網）為幫助烏克蘭應對日益艱難的戰爭局勢，即將卸任的美國總統拜登批准向烏克蘭提供殺傷人員地雷的請求。殺傷人員地雷的使用可能有助於烏克蘭遏制俄羅斯軍隊在其東部領土上的推進。但是，軍控倡導組織對此提出了強烈的批評。

烏克蘭方面表示，他們需要地雷來應對戰況，在鄉村地區，平民已經遷徙，唯有大片農田，使用"非持續性"地雷對平民風險不大。

自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，俄烏雙方均在烏克蘭領土上部署了大量地雷，估計其中兩成以上已受到地雷污染。由於國際社會的反對，拜登政府此前一直沒有批准向烏克蘭提供人員殺傷地雷，但美國此前已經向烏克蘭提供了反坦克地雷。

據報導，與俄羅斯的地雷不同，美國提供的非持續性地雷在預定時間之後會自動失效--預設時間從四小時到兩周不等。這些地雷採用電子引信，需要電池供電才能引爆。一旦電池耗盡，地雷將不再引爆。

國際社會於1997年通過了《禁止殺傷人員地雷公約》（又稱《渥太華公約》），來禁它的使用、生產、儲存和轉讓，並要求採取行動以防止和應對殺傷人員地雷的長期影響。

全球共有164個國家簽署了這項公約，其中包括烏克蘭。俄羅斯、中國、美國和以色列等均不是簽約國。

人權觀察組織韋爾漢姆（Mary Wareham）表示，拜登的決定"令人震驚，是破壞性的"。她指出，即便是"非持續性地雷"，也對平民構成風險，需要進行複雜的清理工作，而且並非總能可靠地拆除。

(綜合報導)

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。