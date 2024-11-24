拜登批准烏軍使用殺傷人員地雷 普丁降低核子大戰門檻

繼批准烏克蘭使用美國遠程導彈系統對俄罗斯境内發動攻擊之後，拜登又批准向烏克蘭提供殺傷人員地雷的請求。普丁則簽署經過修訂的俄羅斯核原則，降低了發動核子大戰的門檻。

（德國之聲中文網）據多家媒體報導，美國總統拜登已批准向烏克蘭提供殺傷人員地雷的請求。

殺傷人員地雷的使用可能有助於烏克蘭遏制俄羅斯軍隊在其東部領土上的推進。但是，軍控倡導組織對此提出了強烈的批評。

這是即將卸任的拜登政府採取的一系列緊急行動的一部分，旨在幫助烏克蘭應對日益艱難的戰爭局勢。

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烏軍首次使用美國遠程導彈

此前，白宮已批准烏克蘭使用美國提供的強大的遠程導彈系統對俄羅斯境內進行打擊。據悉，數千北韓士兵增援俄羅斯，促使拜登轉變堅持了幾個月的立場。

烏克蘭周二（11月19日）表示，其部隊在拂曉前的一次攻擊中，首次動用美國提供的遠程彈道導彈，打擊俄羅斯布良斯克州的彈藥庫。

俄羅斯國防部發表聲明說，"烏克蘭武裝部隊昨夜擊中了布良斯克州的一處設施，"使用了六枚美國製造的"陸軍戰術導彈系統"(ATACMS)導彈。

俄羅斯單方面的地雷戰

目前，俄羅斯採取的戰術包括派遣小股士兵步行或騎摩托車繞到烏克蘭陣地後方，這些士兵往往有去無回。但是，在像恰西夫亞爾（Chasiv Yar）和庫拉霍韋（Kurakhove）這樣的被圍困城鎮，俄軍頻繁派出這樣的送死小分隊，讓烏軍倍感壓力。

烏克蘭方面表示，他們需要地雷來應對這種情況。在這些鄉村地區，平民已經遷徙，唯有大片農田，使用"非持續性"地雷對平民風險不大。

自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，俄軍在戰鬥中大量部署地雷。估計超過20%的烏克蘭領土已受到地雷污染。由於國際社會的反對，拜登政府此前一直沒有批准烏克蘭使用地雷。

據報導，與俄羅斯的地雷不同，美國提供的非持續性地雷在預定時間之後會自動失效--預設時間從四小時到兩周不等。這些地雷採用電子引信，需要電池供電才能引爆。一旦電池耗盡，地雷將不再引爆。

美國此前已經向烏克蘭提供了反坦克地雷。殺傷人員地雷能夠快速部署，阻止地面部隊的推進。

禁雷公約與美國政策

殺傷人員地雷又稱反步兵地雷，是指設計成在人員出現、接近或接觸時爆炸而使一名以上人員喪失能力、受傷或死亡的地雷。國際社會於1997年通過了《禁止殺傷人員地雷公約》（又稱《渥太華公約》）來禁止這些武器的使用、生產、儲存和轉讓，並要求採取行動以防止和應對殺傷人員地雷的長期影響。

全球共有164個國家簽署了這項公約，其中包括烏克蘭以及所有歐盟成員國。然而，尚未簽署該項公約的國家包括俄羅斯、中國、美國和以色列。

拜登在2022年恢復了歐巴馬時代的政策，禁止美国在朝鮮半島以外轉讓和使用殺傷人員地雷。

川普政府曾在2020年推翻該項政策，認為需要戰略性地使用地雷來對抗俄羅斯和中國等對手。

即將再次上任的川普一直對美國持續援助烏克蘭表示懷疑。他甚至宣稱在就任前就將結束戰爭。不過他尚未公佈任何如何結束戰爭的計劃。

普丁降低核子大戰門檻

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）指責華盛頓試圖讓沖突升级。克裡姆林宮誓言將進行報復。

俄羅斯總統普丁周二簽署了一項經過修訂的核原則，宣佈任何國家在一個有核國家支持下對俄羅斯發動常規攻擊，將被視為聯合攻擊，有可能觸發核回應。

俄羅斯政府發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)回答記者提問時表示，該項修訂是"及時作出"的，普丁希望將其更新，"以適應當前的局勢"。

作為回應，白宮國家安全委員會發言人說，美國對俄羅斯宣佈更新核原則並不感到吃驚；目前，美國沒有看到改變自身核態勢的必要。

美國駐烏克蘭大使館 圖片來源： Sputnik/dpa/picture alliance

美國關閉駐基輔大使館

與此同時，美國國務院表示將關閉其位於基輔的大使館，因為"收到具體訊息，可能會在11月20日發生重大空襲"。美國使館網站發布聲明寫道，"經過高度慎重的考慮，大使館決定關閉。大使館指示員工就地避難，並建議美國公民在空襲警報發布時隨時立即避難。"

此前，美國大使館在新年和烏克蘭8月獨立日前夕發布過類似的空襲警告。

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來自人權組織的批評

據報導，烏克蘭承諾不會在人口稠密地區部署殺傷人員地雷。

軍控倡導者指出，即便是非持續性地雷也存在安全隱患。

"這是一個令人震驚和破壞性的決定，"人權觀察組織韋爾漢姆（Mary Wareham）表示。她指出，即便是"非持續性地雷"，也對平民構成風險，需要進行複雜的清理工作，而且並非總能可靠地拆除。

拜登政府已承諾在衝突結束後支持烏克蘭進行地雷清理工作。

烏克蘭衝突促使其他國家重新評估對殺傷人員地雷的反對立場。今年早些時候，波羅的海國家立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞曾考慮退出《渥太華公約》，以增強對俄羅斯侵略的防禦能力。然而，他們最終決定加強反坦克地雷等對平民危害較小的武器庫存。

（綜合報導）

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