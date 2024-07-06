拜登打破傳聞：沒有計劃辭職

在一場重要的美國選戰採訪中，美國總統拜登表示，只有上帝才能讓他辭職。但他在周五晚上的露面並未讓批評者們閉嘴。

（德國之聲中文網）與美國總統在黃金時間進行獨家電視採訪——當這種事情發生時，能夠播出相關節目的電視台不僅是幸運的。白宮也希望通過這種極為罕見的對話達到某種目的。

這適用於周五晚上喬‧拜登總統的採訪。他與喬治‧斯特凡諾普洛斯（George Stephanopoulos）的採訪於美國東部時間晚上8點在ABC電視台播出，旨在消除人們對他在6月底與唐納德‧川普进行電視辯論時表現不佳的記憶。當時，他的講話部分難以理解，顯得混亂和體弱。然而，即便是最新的採訪也無法讓那些認為這位81歲總統年事已高的批評者閉嘴。

「總統拜登在採訪中確實顯得更清晰、更易理解。但我懷疑這能否幫助他的競選團隊抹去最近辯論的陰影。」華盛頓美利堅大學政治學家菲利波‧特雷維桑（Filippo Trevisan）對德國之聲（DW）表示。

其他專家也有同樣的看法。「這次採訪不太可能阻止上個月辯論帶來的持續負面影響。」華盛頓特區新聞網站「The Hill」政治編輯、前DW員工布蘭登‧康拉迪斯（Brandon Conradis）表示。「如果有的話，這次採訪可能會促使拜登的競選活動需要更多的『續命手段』。」

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拜登是否對現實視而不見？

一個主要的批評點是：這位美國總統沒有意識到局勢的嚴重性。當被問及如果民主黨參議員和眾議員告訴他在他的競選下民主黨將失去國會多數，他會怎麼做時，拜登回答：「我不會回答這個問題。」

對於最近民調中的低支持率，他不以為然，並稱自己黨內的批評只是選戰中常見的擔憂。此外，他表示，他只在媒體上聽說過這些擔憂，沒有民主黨人親自向他提出。

「用這種說法，拜登最多會顯得被顧問們包圍，不願告訴他壞消息；最糟糕的情況是，他顯得不願面對現實。」特雷維桑說。

拜登：只有上帝才能讓我辭職

在這場近半小時的採訪中，拜登雖然說話緩慢，但總體上表現得像一個81歲的人。然而，與那次辯論相比，這次採訪顯得更加連貫。拜登曾在辯論後以感冒和跨大西洋旅行後的疲憊為藉口。在ABC的採訪中，他明確表示沒有辭職的打算。

「如果全能的上帝說『喬，放棄吧』，那我會放棄。」拜登說。「但上帝不會來。」他認為自己是擊敗川普的最佳候選人，並希望繼續擔任總統一職。

然而，拜登拒絕了斯特凡諾普洛斯提出的接受認知健康測試的建議。這一要求已經由共和黨人和一些民主黨人提出。

「我每天都進行認知測試。」拜登反駁道，並補充說：「你知道，我不僅在競選，我還在治理世界。」

美國「與自身鬥爭」

與總統的獨家採訪並沒有提及美國經濟、墮胎或中東政策——這非常不尋常。德國之聲駐華盛頓分社社長伊內斯‧波爾（Ines Pohl）也如此表示。「採訪僅涉及他的健康狀況，而沒有任何關於他當前政策的問題，這本身就說明了問題。」波爾說。「美國正陷入與自身的鬥爭中。這種情況在這次採訪後可能還會持續一段時間。」

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