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拜登強調交棒新世代 川普諷演說「聽不懂」

2024年7月25日

自拜登上週末宣佈退選之後，這是他首度在鏡頭前發表演說。他說退選是為了「團結」黨內和國家，並未提及健康因素。許多民眾在白宮外展現支持；川普則批評他的演說「太爛、聽不懂」。

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7月24日是拜登在不到2週內，第兩度在白宮橢圓形辦公室發表電視演說。14日，在川普遇刺之後，拜登也曾在此向美國人民強調強調團結，並呼籲「信念絕不能淪為暴力」。
7月24日是拜登在不到2週內，第兩度在白宮橢圓形辦公室發表電視演說。14日，在川普遇刺之後，拜登也曾在此向美國人民強調強調團結，並呼籲「信念絕不能淪為暴力」。圖片來源： Evan Vucci-Pool/Getty Images

（德國之聲中文網）週三（7月24日）晚間，美國總統拜登任內第4度在白宮橢圓形辦公室發表電視演說。在他的任期只剩下6個月之際，他以這場約11分鐘的演說，嘗試寫下自己的歷史定位。拜登說：「把火炬傳給新的世代，這是團結我們國家最好的方式。」

「我敬愛我的職位，但我更愛我的國家。能夠擔任你們的總統，是我一生的榮幸；不過，捍衛民主、處於危機關頭的民主，比任何頭銜都更重要。」至此，拜登50多年的政治生涯宣告即將劃下句點。

拜登是1968年以來第一位不尋求連任的現任美國總統。他自認身為總統的表現「值得第二任」，但是為了團結黨內，於是做出退選決定。他大力替現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）背書，形容她「有經驗、堅強，又有能力……堪當我們國家的領袖」。

「美國有一點很棒的是，在這裡不是國王或獨裁者統治，而是人民，」拜登說：「歷史在你們的手上，權力在你們的手上。美國這個概念掌握在你們手上。」

整場演說，拜登隻字未提共和黨總統候選人川普的姓名。在拜登看來，2024選舉年是「歷史罕見的時刻」，足以決定美國與全世界未來數十年的命運。「美國人要選擇向前走，抑或是往後退；選擇希望，或者是仇恨；選擇團結，或者對立。」

各界反應：家人、支持者與政敵

演說時，拜登嗓音時而沙啞，偶爾含糊不清或斷斷續續。他感謝美國人給他機會，讓一個出身不高、「有口吃的孩子」，有一天能走到美國政壇最高位。

拜登也特別強調與家人的連結。他身後放著一張張家人的照片；鏡頭外，第一夫人吉兒（Jill Biden）、拜登的兒子杭特（Hunter Biden）、女兒艾許莉（Ashley Biden），還有許多陪伴拜登身側多年的顧問與幕僚都在現場。拜登語畢，眾人齊聲鼓掌，隨後吉兒走過去，站在他身邊。

白宮外面，有民眾舉著「我們愛喬（拜登）」、「謝謝你，拜登總統」等標語，還有樂隊表演，展現對拜登的支持。有些人席地而坐，一起收看拜登的演說，也有人流下眼淚。

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）在X平台上引用拜登演說的內容，並讚許拜登的政治生涯一直對美國人民「保持真誠」。前眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）則讚拜登是「美國最有影響力的總統之一」，「他不僅站在歷史正確的一邊，也是未來正確的一邊」。

川普的態度截然不同。他在社交媒體上發文批評拜登說話「幾乎聽不懂，太差了」。

稍早，川普在北卡羅萊納州的造勢活動上，把拜登稱作美國史上「最有害」的總統。他也重砲攻擊賀錦麗：「3年半的時間裡，拜登造成的每一場災難，背後的極端自由主義推手一直都是愛說謊的賀錦麗。」他還稱賀錦麗是「激進的左派瘋子」，「如果她當上總統，會摧毀我們的國家」。

美國前總統川普7月18日在共和黨代表大會發表提名演說，全長超過1個半小時，是美國近代史上最長的總統提名演說。（資料照）
美國前總統川普7月18日在共和黨代表大會發表提名演說，全長超過1個半小時，是美國近代史上最長的總統提名演說。（資料照）圖片來源： J. Scott Applewhite/AP Photo/picture alliance

拜登任內還有哪些目標？

《紐約時報》指出，拜登除了強調要交棒給年輕世代之外，並沒有給出其他退選的理由。

此前，拜登在電視辯論表現不佳，多數質疑聲浪圍繞著他的年紀與健康狀況，演說卻未提及這方面的壓力。有些幕僚仍認為拜登有機會贏，但他未能把外界焦點從辯論表現轉移回政策層面；即使拜登私下對賀錦麗能否勝選有疑慮，最終還是決定改支持她出馬。

賀錦麗能夠打敗川普嗎？

美國有線電視新聞網（CNN）分析亦指，拜登並沒有提到健康問題，也沒說自己無力擔當第二任期的重任，而是強調「團結黨內」，這是因為拜登認知到過去幾週已導致民主黨內的裂痕。

拜登不忘回顧任內成就，提到自己減少了美墨邊境的非法移民跨越，任命了史上第一位非裔女性大法官，簽署了槍枝管製法案；剩下的任期內，他承諾繼續努力降低物價，推動經濟成長，並捍衛美國人的自由與權利，遏止任何暴力行徑。

他還希望展開最高法院的改革。此前，《華盛頓郵報》、美聯社等媒體消息稱，拜登正在認真考慮推動大法官任期限制、終結終身制，並且希望修憲、取消大法官近期賦予總統的豁免權

這樣的立場一改他過去在這方面較消極的態度；有分析認為，這是為了回應民主黨內對最高法院先後推翻墮胎權合法化裁決推翻平權行動、削弱聯邦機構權力等做法的質疑。

美國的墮胎法之爭

此外，拜登承諾要促成加薩走廊停戰。在他演說同日，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在美國國會發表演講，但至少有數十位民主黨議員缺席表示抗議，場外更有上萬民眾上街示威，高呼「解放巴勒斯坦」，有人焚燒納坦雅胡像。

拜登與賀錦麗週四（25日）將分別會晤納坦雅胡；川普則將於週五（26日）在佛州海湖莊園與他見面。

賀錦麗爭取亞非選民支持

24日，賀錦麗來到印第安納波利斯市跑造勢行程，欲爭取非裔社群支持：「此時此刻，我認為我們眼前面臨一個選擇，兩種不同的國家願景，一個放眼未來，一個聚焦過去……在你們的支持下，我要替我們國家的未來奮鬥。」

賀錦麗若當選，將成為美國史上第一位有非裔、南亞裔背景的女總統。獲得非裔選票對她來說至關重要。

圖為賀錦麗去年4月在母校、具有非裔傳統的霍華德大學（Howard University）演說，談生育與墮胎權。（資料照）
圖為賀錦麗去年4月在母校、具有非裔傳統的霍華德大學（Howard University）演說，談生育與墮胎權。（資料照）圖片來源： Nathan Howard/AP/picture alliance

然而，倡議團體「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）週二（23日）發表的聲明並未直接支持賀錦麗，而是要求民主黨應在8月的全國代表大會前，立即召開非正式的初選，容許更多一般大眾參與提名程序，而非全交由黨內代表決定。

該團體領袖鮑爾斯（Shalomyah Bowers）向路透社表示：「我們其實並不是說賀錦麗不行……我們要求的是黑人也能參與討論。」

亞裔美國人是另一群重要爭取對象。現階段已有部分亞裔美籍的女性議員、倡議人士表態支持賀錦麗，包含華裔眾議員趙美心（Judy Chu）、台裔的孟昭文（Grace Meng）、印度裔的賈亞帕爾（Pramila Jayapal）等人，還有印度裔的墮胎權倡議者蒂瑪拉朱（Mini Timmaraju）。

 

（美聯社、路透社等）

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