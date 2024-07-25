拜登強調交棒新世代 川普諷演說「聽不懂」

自拜登上週末宣佈退選之後，這是他首度在鏡頭前發表演說。他說退選是為了「團結」黨內和國家，並未提及健康因素。許多民眾在白宮外展現支持；川普則批評他的演說「太爛、聽不懂」。

（德國之聲中文網）週三（7月24日）晚間，美國總統拜登任內第4度在白宮橢圓形辦公室發表電視演說。在他的任期只剩下6個月之際，他以這場約11分鐘的演說，嘗試寫下自己的歷史定位。拜登說：「把火炬傳給新的世代，這是團結我們國家最好的方式。」

「我敬愛我的職位，但我更愛我的國家。能夠擔任你們的總統，是我一生的榮幸；不過，捍衛民主、處於危機關頭的民主，比任何頭銜都更重要。」至此，拜登50多年的政治生涯宣告即將劃下句點。

拜登是1968年以來第一位不尋求連任的現任美國總統。他自認身為總統的表現「值得第二任」，但是為了團結黨內，於是做出退選決定。他大力替現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）背書，形容她「有經驗、堅強，又有能力……堪當我們國家的領袖」。

「美國有一點很棒的是，在這裡不是國王或獨裁者統治，而是人民，」拜登說：「歷史在你們的手上，權力在你們的手上。美國這個概念掌握在你們手上。」

整場演說，拜登隻字未提共和黨總統候選人川普的姓名。在拜登看來，2024選舉年是「歷史罕見的時刻」，足以決定美國與全世界未來數十年的命運。「美國人要選擇向前走，抑或是往後退；選擇希望，或者是仇恨；選擇團結，或者對立。」

各界反應：家人、支持者與政敵

演說時，拜登嗓音時而沙啞，偶爾含糊不清或斷斷續續。他感謝美國人給他機會，讓一個出身不高、「有口吃的孩子」，有一天能走到美國政壇最高位。

拜登也特別強調與家人的連結。他身後放著一張張家人的照片；鏡頭外，第一夫人吉兒（Jill Biden）、拜登的兒子杭特（Hunter Biden）、女兒艾許莉（Ashley Biden），還有許多陪伴拜登身側多年的顧問與幕僚都在現場。拜登語畢，眾人齊聲鼓掌，隨後吉兒走過去，站在他身邊。

白宮外面，有民眾舉著「我們愛喬（拜登）」、「謝謝你，拜登總統」等標語，還有樂隊表演，展現對拜登的支持。有些人席地而坐，一起收看拜登的演說，也有人流下眼淚。

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）在X平台上引用拜登演說的內容，並讚許拜登的政治生涯一直對美國人民「保持真誠」。前眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）則讚拜登是「美國最有影響力的總統之一」，「他不僅站在歷史正確的一邊，也是未來正確的一邊」。

川普的態度截然不同。他在社交媒體上發文批評拜登說話「幾乎聽不懂，太差了」。

稍早，川普在北卡羅萊納州的造勢活動上，把拜登稱作美國史上「最有害」的總統。他也重砲攻擊賀錦麗：「3年半的時間裡，拜登造成的每一場災難，背後的極端自由主義推手一直都是愛說謊的賀錦麗。」他還稱賀錦麗是「激進的左派瘋子」，「如果她當上總統，會摧毀我們的國家」。

美國前總統川普7月18日在共和黨代表大會發表提名演說，全長超過1個半小時，是美國近代史上最長的總統提名演說。（資料照） 圖片來源： J. Scott Applewhite/AP Photo/picture alliance

拜登任內還有哪些目標？

《紐約時報》指出，拜登除了強調要交棒給年輕世代之外，並沒有給出其他退選的理由。

此前，拜登在電視辯論表現不佳，多數質疑聲浪圍繞著他的年紀與健康狀況，演說卻未提及這方面的壓力。有些幕僚仍認為拜登有機會贏，但他未能把外界焦點從辯論表現轉移回政策層面；即使拜登私下對賀錦麗能否勝選有疑慮，最終還是決定改支持她出馬。

賀錦麗能夠打敗川普嗎？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

美國有線電視新聞網（CNN）分析亦指，拜登並沒有提到健康問題，也沒說自己無力擔當第二任期的重任，而是強調「團結黨內」，這是因為拜登認知到過去幾週已導致民主黨內的裂痕。

拜登不忘回顧任內成就，提到自己減少了美墨邊境的非法移民跨越，任命了史上第一位非裔女性大法官，簽署了槍枝管製法案；剩下的任期內，他承諾繼續努力降低物價，推動經濟成長，並捍衛美國人的自由與權利，遏止任何暴力行徑。

他還希望展開最高法院的改革。此前，《華盛頓郵報》、美聯社等媒體消息稱，拜登正在認真考慮推動大法官任期限制、終結終身制，並且希望修憲、取消大法官近期賦予總統的豁免權。

這樣的立場一改他過去在這方面較消極的態度；有分析認為，這是為了回應民主黨內對最高法院先後推翻墮胎權合法化裁決、推翻平權行動、削弱聯邦機構權力等做法的質疑。

美國的墮胎法之爭 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

此外，拜登承諾要促成加薩走廊停戰。在他演說同日，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在美國國會發表演講，但至少有數十位民主黨議員缺席表示抗議，場外更有上萬民眾上街示威，高呼「解放巴勒斯坦」，有人焚燒納坦雅胡像。

拜登與賀錦麗週四（25日）將分別會晤納坦雅胡；川普則將於週五（26日）在佛州海湖莊園與他見面。

賀錦麗爭取亞非選民支持

24日，賀錦麗來到印第安納波利斯市跑造勢行程，欲爭取非裔社群支持：「此時此刻，我認為我們眼前面臨一個選擇，兩種不同的國家願景，一個放眼未來，一個聚焦過去……在你們的支持下，我要替我們國家的未來奮鬥。」

賀錦麗若當選，將成為美國史上第一位有非裔、南亞裔背景的女總統。獲得非裔選票對她來說至關重要。

圖為賀錦麗去年4月在母校、具有非裔傳統的霍華德大學（Howard University）演說，談生育與墮胎權。（資料照） 圖片來源： Nathan Howard/AP/picture alliance

然而，倡議團體「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）週二（23日）發表的聲明並未直接支持賀錦麗，而是要求民主黨應在8月的全國代表大會前，立即召開非正式的初選，容許更多一般大眾參與提名程序，而非全交由黨內代表決定。

該團體領袖鮑爾斯（Shalomyah Bowers）向路透社表示：「我們其實並不是說賀錦麗不行……我們要求的是黑人也能參與討論。」

亞裔美國人是另一群重要爭取對象。現階段已有部分亞裔美籍的女性議員、倡議人士表態支持賀錦麗，包含華裔眾議員趙美心（Judy Chu）、台裔的孟昭文（Grace Meng）、印度裔的賈亞帕爾（Pramila Jayapal）等人，還有印度裔的墮胎權倡議者蒂瑪拉朱（Mini Timmaraju）。

（美聯社、路透社等）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。