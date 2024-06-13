拒絕執行歐盟難民政策 匈牙利被罰重金

歐洲法庭對匈牙利做出高額罰金的裁決，理由是該國拒絕執行歐盟的難民規定。匈牙利需要繳納兩億歐元罰金以及每天一百萬歐元的強制金。

（德國之聲中文網）歐洲法院在盧森堡做出裁定，因匈牙利拒絕執行歐盟的難民規定，需要繳納兩億歐元的罰金。除此之外，只要匈牙利拒不執行歐洲法院2020年12月的相關裁決，就需每天額外支付一百萬歐元的罰金。

2020年12月，歐洲法院提出批評稱，匈牙利在不提供足夠法律保障的情況下，要麼將難民送回塞爾維亞，要麼則將這些難民關押在所謂的過境區內。在相當多的情況下，匈牙利拒絕讓難民提出庇護申請。匈牙利後來做出新規定，要求庇護申請者先期在匈牙利駐外使館接受預審，然後才可以入境匈牙利提出庇護申請。這項新規定已於去年被歐洲法院推翻。

非同尋常的嚴厲處罰

繼歐盟委員會提出相關指控後，歐洲法庭的法官現在也做出了異乎尋常的嚴厲裁決。歐洲法庭認為，匈牙利方面並沒有為執行2020年的裁決而採取相應措施，而是在"有意逃避"歐盟共同的難民政策。"這種行為違反了精誠合作的基本原則，對歐盟法律的統一性構成了嚴重威脅，也是對歐盟團結原則的嚴重違背。" 法院認為，匈牙利的所作所為，不僅令難民的利益受到侵害，也是在向其他成員國轉移接受難民的義務以及相關的財政負擔。

匈牙利總理歐爾班嚴苛的難民政策，時常受到歐盟其他國家的批評。 圖片來源： Attila Volgyi/Xinhua/IMAGO

匈牙利右翼民族主義政府極其嚴苛的難民政策，已經多次受到歐盟委員會的批評。歐洲法院也曾多次宣佈，匈牙利的難民製度違法。

歐盟成員國被判以罰金，匈牙利並非首例。2021年，歐洲法院判處波蘭必須每天繳納一百萬歐元罰金，因為該國拒絕執行法官此前就該國司法改革所作出的裁決。不過，後來罰金金額被縮減了一半。

（路透社，德新社，美聯社）

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