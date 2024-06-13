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拒絕執行歐盟難民政策 匈牙利被罰重金

2024年6月13日

歐洲法庭對匈牙利做出高額罰金的裁決，理由是該國拒絕執行歐盟的難民規定。匈牙利需要繳納兩億歐元罰金以及每天一百萬歐元的強制金。

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Ungarn | Grenzzaun Serbien
圖片來源： Chris McGrath/Getty Images

（德國之聲中文網）歐洲法院在盧森堡做出裁定，因匈牙利拒絕執行歐盟的難民規定，需要繳納兩億歐元的罰金。除此之外，只要匈牙利拒不執行歐洲法院2020年12月的相關裁決，就需每天額外支付一百萬歐元的罰金。

2020年12月，歐洲法院提出批評稱，匈牙利在不提供足夠法律保障的情況下，要麼將難民送回塞爾維亞，要麼則將這些難民關押在所謂的過境區內。在相當多的情況下，匈牙利拒絕讓難民提出庇護申請。匈牙利後來做出新規定，要求庇護申請者先期在匈牙利駐外使館接受預審，然後才可以入境匈牙利提出庇護申請。這項新規定已於去年被歐洲法院推翻。

非同尋常的嚴厲處罰

繼歐盟委員會提出相關指控後，歐洲法庭的法官現在也做出了異乎尋常的嚴厲裁決。歐洲法庭認為，匈牙利方面並沒有為執行2020年的裁決而採取相應措施，而是在"有意逃避"歐盟共同的難民政策。"這種行為違反了精誠合作的基本原則，對歐盟法律的統一性構成了嚴重威脅，也是對歐盟團結原則的嚴重違背。" 法院認為，匈牙利的所作所為，不僅令難民的利益受到侵害，也是在向其他成員國轉移接受難民的義務以及相關的財政負擔。

匈牙利總理歐爾班嚴苛的難民政策，時常受到歐盟其他國家的批評。
匈牙利總理歐爾班嚴苛的難民政策，時常受到歐盟其他國家的批評。圖片來源： Attila Volgyi/Xinhua/IMAGO

匈牙利右翼民族主義政府極其嚴苛的難民政策已經多次受到歐盟委員會的批評。歐洲法院也曾多次宣佈，匈牙利的難民製度違法。

歐盟成員國被判以罰金，匈牙利並非首例。2021年，歐洲法院判處波蘭必須每天繳納一百萬歐元罰金，因為該國拒絕執行法官此前就該國司法改革所作出的裁決。不過，後來罰金金額被縮減了一半。

 

（路透社，德新社，美聯社）

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