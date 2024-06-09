拉美國家對中國經濟影響力的不滿情緒與日俱增

中國在拉美日趨攀升的影響力似乎引發了當地越來越多的憤怒與不滿。北京已將行動目標瞄準瓜地馬拉等國，巴西則通過關稅發起了對中國廉價進口商品的反擊。

（德國之聲中文網）這對瓜地馬拉出口商來說是一個衝擊：據媒體報導，最近來自瓜地馬拉的咖啡和其他商品被中國禁止入境。

官方並未對此給出解釋，但瓜地馬拉总統阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）推測這與該國和台灣的外交關係有關。阿雷瓦洛表示，瓜地馬拉政府會努力解決這一問題。

除巴拉圭外，瓜地馬拉是目前唯一與台灣保有外交關係的拉美國家。北京將台灣視為中國的一部分。近年來，尼加拉瓜與宏都拉斯先後轉變立場，背棄台灣，轉而與北京修好。

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中國與拉美的幾場小衝突

中國在拉丁美洲的路線長期以來都是增長和擴張。但近來發生的幾場小衝突開始給該路線蒙上陰影，而此次瓜地馬拉商品入境中國被拒只是其中之一。

但這些衝突的性質並不相同，哥倫比亞卡利市伊瑟絲大學（Icesi University）政治研究系副教授魯文斯基（Vladimir Rouvinski）向德國之聲表示，「就這件事而言，中國顯然是在利用某些東西作為籌碼，但更多地是針對台灣，而不是針對瓜地馬拉，」他說道。

哥斯達黎加國有能源供應商 – 國家電力公司（ICE）約70名高層員工參加了中國科技巨頭華為組織的聚會，其後，該國政府敦促ICE的一名經理離職。

工會對此表示震驚，ICE總裁阿庫納（Mario Acuna）則呼籲員工在面對同時進行的「合同程序與各類訴訟」時保持謹慎和敏感。他表示，涉事員工的行為可能會損害「公司的形象和聲譽」。

今年5月，中國在台灣周邊進行了軍事演習 圖片來源： https://mil.huanqiu.com

「中國也必須遵守規則」

哥斯達黎加總統查韋斯（Rodrigo chavez）將打擊網路犯罪的《布達佩斯公約》（Budapest convention）確立為該國開展經濟活動的標準後，哥斯達黎加與華為的關係變得緊張。中國尚未簽署該公約。

其後，華為拉美地區首席執行官批評稱哥斯達黎加的做法「不專業」。魯文斯基告訴德國之聲說：「這是向北京發出的訊息：中國也必須遵守規則。」

《布達佩斯公約》是全球首部針對網路犯罪行為所制訂的國際公約，又稱《網路犯罪公約》（Cyber-crime Convention）。該公約重點關注領域包括著作權侵犯、計算機詐騙以及網路安全違規行為等。

另一起中國與拉美國家之間的經濟衝突則涉及從中國大量湧入的廉價鋼鐵 –- 激增的廉價鋼鐵進口令拉美本土鋼鐵生產商受到衝擊，工人生計受到威脅，從而引發了憤怒。

與此同時，在巴西，來自中國的廉價紡織品對其時裝精品店構成了嚴重威脅。針對中國企業在其經營過程中對環境造成破壞的指控也引發了爭論。

Shein是巴西市場上幾家中國線上零售平台之一 圖片來源： Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance

巴西對中國進口商品徵收關稅

巴西目前通過對國際購物網站上低於50美元（46歐元）的商品徵收20%的關稅來反擊來自中國的廉價進口商品。

據巴西媒體報導，中國線上零售平台全球速賣通（AliExpress）對這一決定感到「驚訝」，因為這項稅收將主要打擊到最貧困人群，並阻礙外國對巴西的投資。

在紡織行業，對中國供應商的憤怒情緒也相當強烈。因為像Shein這樣的大型企業集團，與巴西小公司相比，其生產商品過程採取的標準和規則完全不在同一條件和框架下，不公平競爭導致數千家本土公司被擠出市場。人們越來越覺得，中國的戰略是在摧毀本土貿易結構，而不是使其盈利。

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中拉貿易 – 誰從中獲利？

瑞士格勞賓登應用科學大學（University of Applied Sciences in Graubünden）拉美問題專家豪瑟（Christian Hauser）告訴德國之聲說：「近來，中國在許多經濟和技術領域崛起，成為主導者，但這帶來的相關挑戰和風險在拉丁美洲正變得越來越明顯。」

豪瑟表示，拉美國家越來越感覺到，中拉經貿關係中的主要獲益方是北京。因此，目前針對中國貿易行為的批評可能會變得越來越明顯。

此外，外交政策因素往往也會對局勢產生影響。豪瑟補充道：「拉丁美洲國家發現自己正越來越多地捲入中美地緣政治競爭的衝突之中。」

他說：「在這種背景下，像瓜地馬拉和哥斯達黎加這樣的中美洲國家與中國當下的緊張關係，很可能只是未來更多衝突關係的開始。」

尼加拉瓜似乎是拉美唯一與中國的關係沒有受到影響的國家。該國的威權政府已取締了不計其數的非政府組織（NGOs），其中包括眾多倡導環保的組織。

據尼加拉瓜對政府持批評態度的媒體報導，該國境內營運的中國公司在短短半年多時間內就獲得了13項採礦特許權。

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