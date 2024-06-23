抵消碳足跡：電動汽車與燃油汽車孰優孰劣？

與電動汽車一起開來的，是人們對成本和效率的重新思考。就環境影響而言，電動汽車與燃油汽車的比較結果如何呢？

（德國之聲中文網）全球數百萬駕車者正在改用電動汽車，一起駛向一個無碳的未來。

運輸業排放的溫室氣體約佔全球總量的四分之一，其中約一半來自乘用車。在不完全放棄用車的情況下，遏制這種污染的一種方法就是改用電動汽車（EV）。一些氣候倡導者將這一想法視為應對氣候變化的關鍵所在。

並非所有人都認為這是未來的方向。有些倡導者指出，電動汽車也給環境造成負面影響。

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那麼，既然兩者都會對環境造成影響，到底是電動汽車好，還是保留還能用的燃油汽車好呢？下面我們將逐項對比電動汽車與傳統汽車在環保方面的優劣。

燃油汽車與電動汽車的碳足跡如何比較？

燃油汽車和電動汽車在碳足跡方面有很大的不同。燃油汽車在其使用壽命期間會排放48噸二氧化碳，比電動汽車多40%。這些數據來自美國交通能源研究所2021年的一份綜合報告，其假定一輛汽車的使用壽命為32萬公里。

電動汽車在製造階段產生的碳足跡要多於燃油汽車 圖片來源： Sean Gallup/Getty Images

但實際上，電動汽車在原料採購和生產階段的二氧化碳排放量更大。同一研究發現，在第一階段，一輛電動汽車的二氧化碳排放量為11噸，是一輛燃油汽車二氧化碳排放量的兩倍多。

電動汽車需要多長時間才能抵消其碳足跡？

駕駛電動汽車可實現零排放，這意味著它可以還清「碳債務」。瑞士咨詢公司INFRAS的可持續交通專家考克斯（Brian Cox）說，在瑞士，電動汽車行駛2-3萬公里後就可以抵消其碳足跡。

他說：「因此，即使你買了一輛新的汽油車或柴油車，第二天又把它報廢，買了一輛電動車，你仍然比開著那輛柴油車更環保。」

他說，在德國或一般的歐洲國家，大約需要6到7萬公里，耗時6到7年。所需時間因電力來源而異，更清潔的能源網可以更快地抵消碳足跡。

電動汽車在行駛過程中真的不會產生任何二氧化碳嗎？

既對也不對。傳統汽車燃燒化石燃料，這就是其超大碳足跡的原因。汽車尾氣還會導致酸雨、煙霧和呼吸道疾病。

電動汽車不燃燒化石燃料。從這個意義上說，它們的運行更清潔。但整體環境影響取決於電網的碳足跡。如果電力來自化石燃料，那麼電動汽車充電就會造成間接排放。

用什麼電來給電動汽車充電，這決定了它的碳足跡 圖片來源： Jochen Tack/picture alliance

美國卡內基梅隆大學汽車電氣化小組主任米哈伊爾克（Jeremy Michalek）說：「電力系統非常複雜，而且相互關聯，因此很難將這些問題確定下來。」

他說，不同地區和國家之間的能源交易也可能是電動汽車碳足跡研究之間存在明顯差異的原因。「即使你所在國家的電力來自更清潔的能源，如果你為電動汽車插上電源，也可能會引起鄰國發電廠的變化。」

電動汽車電池對環境造成多大破壞？

電動汽車電池材料的採購帶來了環境挑戰。在南美洲的「鋰三角」地區，作為電池重要成分的鋰的開采，一直與水源枯竭和污染有關。

國際清潔交通理事會高級研究員比克 (Georg Bieker)表示，開采1噸鋰（供大約125輛電動汽車使用）需要約200萬升水。儘管如此，汽油生產在其整個生命周期內所需的水量要高出十倍。

鈷是該行業另一種關鍵資源，它與棲息地破壞和健康危害有關。2022年，電動汽車約佔鈷需求量的40%，其中大部分來自剛果民主共和國。

電動汽車電池可以回收嗎？

是的，電動汽車電池具有很高的可回收性，但根據比克的說法，大規模的回收可能要等到今天的電池在15到20年內達到壽命終點時才會普及。

「我們的研究發現，目前的電池技術可以讓汽車行駛超過150萬公里。」比克說，「我們預計，電池的使用壽命將遠遠超過所屬車輛的使用時間。」

電動車舊電池怎麼辦？回收利用！ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

由於歐盟法律規定回收高達 95% 的鈷和銅等材料，而且美國《通貨膨脹減少法案》中的一項條款鼓勵將回收電池貼上「美國製造」的標籤以換取補貼，市場已經開始轉向回收利用。

有沒有可能繼續駕駛燃油汽車是更好的選擇？

有，比如你很少駕車的話。

考克斯說，如果你並沒有開很多車，「製造電池所需的額外能量並沒有得到真正的回報。」

不過，他說：「更好的選擇是使用公共交通或汽車共享。如果你可以租一輛電動汽車，在極少數不方便使用公共交通的時候使用，這將比駕駛你的老式燃油汽車要好得多。」

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