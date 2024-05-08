技術戰升級 美政府撤銷華為供貨許可

美國政府近日宣佈撤銷多個美國公司向華為供貨的許可證，切斷了該公司與包括英特爾和高通在內的晶片巨頭的重要業務聯繫。之前，華為推出了最新款的AI功能筆記型電腦，裝載了美國公司的晶片。

（德國之聲中文網）美國政府於周二宣佈，撤銷了一些美國企業向受制裁的中國電信設備製造商華為供貨的許可證。這些貨物包括電腦晶片等等。

美國眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）向彭博社證實了上述消息。美國政府做出此舉的時間點為華為不久前發布首款搭載英特爾新款Core Ultra 9處理器的AI功能筆記型電腦MateBook X Pro之後。路透社报道称，这款筆記型電腦的推出遭到了美國國會共和黨立法者的批評，他們估計商務部已向英特爾開綠燈，允許其向華為銷售晶片。

美國商務部只向彭博社確認已撤回一些針對華為的出口許可證，但未具體說明涉及哪些公司。商務部在一份聲明中表示：「我們持續評估我們的控制措施如何最好地保護我們的國家安全和外交政策利益，同時考慮不斷變化的威脅和技術環境。」

制裁後的增長

美國政府指控華為與中國當局關係密切，因此認為這家網路設备和智慧型手機供應商構成了安全風險。

華為的業務收入在受到美國一系列制裁重創後，目前呈現出重新增長的態勢。去年八月，華為推出了由中國晶片製造商——中芯國際所產先進晶片驅動的新手機Mate 60系列。儘管美國對這兩家公司都實施了出口限制。這款手機幫助华为智慧型手機的銷量在2024年前六周實現了同比64%的增長率。

美國商務部如今表示：「我們不對任何特定的許可證發表評論，但我們可以確認已撤銷針對華為出口的某些許可證。」英特爾的一名發言人拒絕對此事發表評論。高通的晶片被用於華為的手機，也尚未立即回應評論請求。

據知情人士透露，一些公司在周二被通知他們向華為供貨的許可證已經立即失效。對於美國商務部的這一決定，華為尚未立即發表評論。

特殊的供貨許可證

2019年，由於擔心華為可能會對美國人進行間諜活動，該公司被列入美國貿易限制名單，這是美國努力限制中國增強其軍事能力的一部分。被列入該名單意味著華為公司的供應商在發貨前必須申請一種特殊且難以獲得的許可證。

儘管如此，華為的部分供應商還是獲得了價值數十億美元的許可證，向華為銷售貨物和技術，其中包括一項特別有爭議的授權，該授權是在川普政府時期發出的，自2020年以來一直允許英特尔向华為的筆記型電腦提供中央處理器。

與此同時，消息人士稱，一年多來很少有新的針對華為的許可證申請被批准。在目前的情況下，高通仍能為4G數據無線電設備供應調制解調器，但無法供應更快的5G網路所需的調制解調器。

華為正在嘗試用國內開發的中國晶片替換使用美國技術的晶片，並在中國的智慧型手機市場上繼續保持強大的產品力。華為2023年的收入增長是四年來最快的，這種復甦也得益於新業務的增長，例如智慧型汽車零件。

（路透社、德新社）

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