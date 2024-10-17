批英特爾在中國「吃飯砸鍋」 網安協會籲審查

中國網絡空間安全協會近日點名美國半導體巨頭英特爾，指該公司在中國銷售的產品存在安全缺陷，威脅中國國安利益，並稱英特爾在涉疆、涉台灣問題上悖離北京的立場，呼籲中國相關部門審查英特爾產品。

（德國之聲中文網）中國網絡空間安全協會（Cyber Security Association of China，簡稱CSAC）週三（10月16日）在官方微信上發文列出英特爾（Intel）產品的4大網路風險，包含安全漏洞問題頻發；可靠性差，漠視用戶投訴；假借遠程管理之名，行監控用戶之實；暗設後門，危害網路和訊息安全。

CSAC稱，英特爾在2022年與2023年被揭露有處理器「Downfall」漏洞，可被駭客操控洩露敏感資訊及用戶個資，批評英特爾在知道產品存在問題的情況下還持續銷售，並且對於大量用戶投訴系統問題的回應緩慢。

此外，文章中指控英特爾聯合惠普（HP）等廠商共同設計了一項智慧平台管理介面（IPMI）技術規範，雖然官方宣稱該平台是用來監控服務器的健康特徵，但技術上用於遠端監控和管理主機系統的基板管理控制器（BMC） 卻存在極大安全風險等一系列問題。

批英特爾違背北京立場

CSAC指出，英特爾公司年收入500多億美元中，近四分之一來自中國市場，「可以說英特爾在中國賺的盆滿缽滿，但這家公司反而不斷做出損害中國利益、威脅中國國家安全的事情」，呼籲中央網絡安全和訊息化委員會辦公室（簡稱國家網信辦）對英特爾在華銷售產品啟動網路安全審查，「切實維護中國國家安全和中國消費者的合法權益」。

CSAC還點出英特爾多項背離北京立場的作為，稱英特爾為討好美國政府，在新疆議題上打壓中國，要求供應商不可使用任何來自新疆的勞工、商品或服務，並在財報中「將台灣省與中國、美國、新加坡並列」，停止對華為、中興等中國企業提供服務，「這是典型的『端起碗來吃飯，放下碗就砸鍋』」。

該篇長文也提及美國政府的《晶片與科學法案》，主張英特爾為最大受益者，並重申該法案對中國半導體產業進行無端排擠和打壓。

英國財務公司AJ Bell投資分析師科茨沃斯（Dan Coatsworth）表示：「美中關係脆弱，貿易和關稅限制討論的越多，對方就越有可能採取針對性的報復行動。」

對此，英特爾發言人回應：「安全長期以來一直是英特爾的首要任務，我們竭盡全力保護客戶……期待與相關官員就此事進行合作，以澄清可能存在的任何問題，並展示英特爾對產品安全的堅定承諾。」

中美科技戰升溫

儘管CSAC並非政府機構，但與中國政府關係密切，因此也有分析認為，其呼籲有可能是中國國家網信辦對英特爾正式啟動調查的前兆。

去年，中國也曾以「維護國家安全」為由，對美國晶片製造商美光科技（Micron）進行網路安全審查，指該公司的產品存在「嚴重網絡安全問題隱患」，要求中國國內關鍵基礎設施停止採購美光產品。

隨著美中持續爭奪先進半導體和人工智慧等領域的霸主地位，雙邊科技戰升溫。近年來，美國及其盟友針對中國實施多項技術出口限制，包括半導體及製造機械。美方多次宣稱，相關措施旨在阻止美國先進科技被用於推動中國軍事戰力；中國則透過強化國內半導體發展，因應美國的限制行動。

（路透社、法新社）

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