批經濟、批習？媒體報中國社科院專家朱恆鵬被調查

據《華爾街日報》引述知情人士，中國社科院經研所副所長朱恆鵬被拘留免職。報導稱，據傳他曾在私人聊天群批評習近平。

（德國之聲中文網）《華爾街日報》本周引述知情人士稱，中國社科院經濟研究所副所長朱恆鵬受到調查，已被拘留免職。報導稱，據傳，他在一個私人聊天群批評了習近平對中國經濟的管理。

在百度百科有關朱恆鵬的詞條上，寫道他「曾任」中國社科院經濟研究所副所長等職務，並附有過去經研所官網的截圖。而在社科院經研所現在網頁上，現任領導一欄則不再有朱恆鵬的名字。

《華爾街日報》報導稱，將滿55歲的朱恆鵬今年春天被拘留。報導引述知情人士稱，朱恆鵬在一個微信私人聊天群中發表了「對中國經濟疲軟的評論，以及提到習近平個人生死的含蓄批評」。

報導稱，在清華大學下屬一家智庫網的一份人員名單中，朱恆鵬的名字也已被抹去。朱恆鵬最後一次公開露面是4月底，那是他在《財新》雜誌一場養老行業會議發表講話。

曾提議年輕人「繳費為家鄉父母養老」

《財新》5月8日這篇報導 題為「朱恆鵬：能否讓年輕人『繳費為家鄉的父母養老』？」這篇文章當時引發不少網友批評。

朱恆鵬在文中指出，目前中國城市與農村之間、企業與機關事業單位之間，養老金待遇差別明顯：2022年的數據顯示，城鄉居民養老金人均月領取205元，企業退休職工月均3148.6元，機關事業單位退休人員月均6099.8元。他認為，不乏農村到城市工作的年輕人認為，自己參保繳費，「養的是城市別人的父母」，而身在農村的父母養老金待遇卻低。他認為，應當如果年輕人交錢，家鄉祖父母領錢，「這立刻就有一個勾連關係，繳費積極性就不一樣了」。

《華爾街日報》本周的報導稱，朱恆鵬原定5月25日在清華大學組織的一次會議上講話，但知情人士稱，他的發言環節被另一位學者取代。

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社科院正風肅紀

該報導還寫道，對朱恆鵬的此次調查正值社科院開展正風肅紀行動，黨員領導幹部要遵守「十個嚴禁」，包括嚴禁未經批准與國外機構和個人進行出版合作、發表學術成果，嚴禁擅自接受國外媒體採訪等。

英國《衛報》也報導朱恆鵬從公眾視野消失一事，並寫道，中國學者此前向該報表示，他們越來越擔心報告或討論有關中國經濟、社會、政治的評估，因為可能受到報復。而有關習近平個人的討論，特別是在受到審查監控的網路空間，基本上會被避免或使用暗語。

（綜合報導）

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