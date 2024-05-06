法國麵包師奪回最長法棍麵包榮譽

一群法國麵包師製作出長達140米的法棍麵包，打破了義大利人創下的世界紀錄。製作完成後，這個標誌性榮譽食品被捐贈給了無家可歸者。

（德國之聲中文網）法國巴黎西郊蘇雷內市（Suresnes）一個由18人組成的麵包師團隊周日（5月5日）製作出長達143.53米（461英呎）的長棍麵包，創造了新的吉尼斯世界紀錄。

該麵包比之前的紀錄長了10多米，為法國奪回了這一榮譽。在過去的五年中，這一紀錄一直由義大利科莫（Como）的麵包師保持。

這項紀錄是在法國麵包師和糕點師聯合會的一次活動中創造的。

聯合會主席阿納拉克特（Dominique Anract）說：「創下最長的手工製作法棍麵包紀錄需要求真與合作的精神。」他還說：「麵包是文化表現的發動機，法棍麵包是我們美食遺產的重要組成部分。」

新的吉尼斯紀錄誕生。 圖片來源： Stephanie Lecocq/REUTERS

美味佳餚代代相傳

吉尼斯規則規定，長棍麵包--世人公認的法蘭西風味的象徵—的標誌定義為：厚度必須至少有5釐米，長度至少60釐米上下，重量超過250克，並且完全由小麥粉、水、鹽和酵母製成。

參與製作的麵包師說，他們在凌晨3點左右開始揉製面團，製作了這道152公斤（約335磅）的美味佳餚，用了90公斤麵粉、60升水、1.2公斤鹽和1.2公斤酵母。

這個榮譽食品是在一個特製的、緩慢移動的輪式帳篷烤箱中烘烤而成的。

打破世界紀錄的法棍 圖片來源： Stephanie Lecocq/REUTERS

蘇雷內市長布迪（Guillaume Boudy）說：「蘇雷內市為能夠創造世界上最長的法棍麵包紀錄而感到自豪，這項記錄是我們國家美食的象徵，也是麵包師傅們心靈手巧世代傳承的標誌。」

他說：「我向參與烘焙的蘇雷內斯麵包師表示祝賀，他們保持了天天分享美食的傳統，這對我們城市的歡樂至關重要。」

在吉尼斯官方認證之後，這份世界紀錄被切開，部分分發給饞涎欲滴的圍觀者，其餘的則捐贈給無家可歸者。

（路透社、德國之聲）

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