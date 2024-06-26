所羅門總理訪澳簽聲明：坎培拉是安全夥伴首選

所羅門群島總理馬內萊訪問澳洲，与該國總理阿爾巴尼斯就安全以及發展事務進行了磋商。阿爾巴尼斯表示，澳洲和太平洋國家有能力滿足自身的安全需要。馬內萊之後將訪問中國。

（德國之聲中文網）這是所羅門總理馬內萊5月就任以來首次出訪。訪問澳洲之后，他還將前往中國和日本。

所羅門前任總理索加雷瓦於2019年與台灣斷交，並與北京建交。馬內萊曾在所加雷瓦政府任外長。

阿爾巴尼斯：安全是太平洋大家庭的職責

周三（6月26日），澳洲总理阿爾巴尼斯在坎培拉與馬內萊會晤後，向記者表示：「澳洲和太平洋國家有能力滿足我們地區的安全需要。我們認為安全是我們這個太平洋大家庭的職責。」

馬內萊表示，二人進行了「非常坦率的磋商」，包括關於警察培訓和安全。

他向記者表示，所羅門正試圖解決國內安全的挑戰。「當然我們承認我們的安全夥伴中國和澳洲，他們也有安全戰略利益。就我們而言，我們是透過發展的眼光來看待安全事務。」

所羅門人口約72萬，當地警察1500人。2021年11月，首都霍尼亞拉反政府抗議轉向暴力，當地警察看來無法掌控局面，最終至少3人死亡，中國人聚居的城區大部分被毀。

澳洲为所羅門警力提供持續支持

在一份共同聲明中，阿爾巴尼斯和馬內萊表示，澳洲是所羅門「安全夥伴的首選」。

所羅門請求澳洲提供幫助，在十年內，將該國警力從1500人翻一番到3000人，並在長期實現5000人的目標。雙方同意合作採取「接下來的步驟」。

兩國的聲明中稱：「澳洲对索羅群島警力的持續支持，將幫助該國有能力滿足自身安全需要，並降低對外部夥伴的依賴。」

2022年，所羅門前任總理索加瓦雷與來訪的中國外長王毅合影。索加瓦雷任內與台灣斷交 圖片來源： Xinhua/AP/picture alliance

馬內萊：與中國在共同利益領域合作

與此同時，馬內萊辦公室表示，他將於7月初訪問中國，「重申其政府致力於與中國在共同利益領域合作」。

中國也在為所羅門提供警務支持，包括提供培訓和硬體設施。

2022年，所羅門前總理索加瓦雷與北京簽署一份秘密安全協定，引起坎培拉和華盛頓的警覺。

馬內萊在與阿爾巴尼斯的聯合記者會上表示，他對澳洲和中國的訪問聚焦在創造就業崗位上。「我們樂於與所有夥伴合作，與澳洲和中國合作，看如何在所羅門群島開創具有轉型意義的項目，來創造就業崗位。」

阿爾巴尼斯表示，澳洲为这個太平洋鄰邦提供互惠互利的經濟支持，而不是交易性的。

分析認為，與其前任相比，馬內萊的親北京路線沒有那麼激烈，不過，他仍重申對「一個中國」原則的支持，並對中國投資及援助「深表感謝」。

7月16-18日，馬內萊將前往東京，參加一次與其他太平洋領導人的會晤。

（法新社、路透社、美聯社）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。