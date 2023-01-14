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圖片來源： picture-alliance/dpa
戴安娜
1997年8月31日，英國王儲查爾斯的前妻戴安娜不幸在巴黎因車禍喪生。許多年後，這位王妃依然有著巨大的影響力。
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深度報導
曾要求查爾斯別娶卡米拉 哈利王子新書熱銷
曾要求查爾斯別娶卡米拉 哈利王子新書熱銷
英國哈利王子回憶錄《備胎》在未上市前就提前曝光，造成不小的回響。如今此書已經於1月10日發行，開賣首日就售出了40萬冊。哈裡在書中提到，曾向父親要求不要與卡米拉結婚，他在書中也將卡米拉描述得像個「邪惡的繼母」。
文化
2023年1月14日
2023年1月14日
梅根指責小報: 「你們製造謊言 使人們變得殘忍」
梅根指責小報: 「你們製造謊言 使人們變得殘忍」
薩塞克斯公爵夫人梅根說，小報「從其製造的謊言和痛苦中獲利，使人們變得殘忍」，她也敦促這個行業做出改變。她剛剛在相關訴訟中取得勝利。
文化
2021年12月4日
2021年12月4日
戴安娜王妃——永遠的英倫玫瑰
戴安娜王妃——永遠的英倫玫瑰
英國王妃戴安娜是英國王儲、威爾斯親王查爾斯的前妻，威廉王子和哈利王子的母親。她是20世紀最受關注的一位女性，時至今日，這些往事仍然為人們津津樂道。
文化
2021年12月1日
2021年12月1日
11 張圖
獨立調查：BBC記者以「欺瞞手段」誘騙戴妃受訪
獨立調查：BBC記者以「欺瞞手段」誘騙戴妃受訪
英國一份獨立調查指出，BBC記者曾以「欺瞞手段」取得專訪戴安娜王妃的機會。當時戴妃在訪談中說出婚姻中存在第三者，重創英國王室形象。威廉王子稱，這段訪談是導致父母婚姻觸礁的主要原因，也使母親在生前最後幾年陷入「恐懼、偏執和孤立」。
政治
2021年5月21日
2021年5月21日
哈利王子與通俗小報對簿公堂
哈利王子與通俗小報對簿公堂
哈利王子強調，他不想再次經歷她母親的遭遇，遂決定起訴英國小報《星期日郵報》（Mail on Sunday）濫用私人訊息。
社會
2019年10月2日
2019年10月2日
查爾斯王子 年至古稀仍在「待崗」
查爾斯王子 年至古稀仍在「待崗」
通常到了這個年紀的人都享受著休閒的退休生活。但是這位老王子卻還沒有上崗，英國女王退位後，他才能當上國王。已等到白頭的王儲，70年一路走來，並非一帆風順。
文化
2018年11月14日
2018年11月14日
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