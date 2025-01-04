應對川普贸易政策 歐洲威脅提高美企稅收

（德國之聲中文網）歐洲人民黨領袖韋伯（Manfred Weber）於1月4日表示，歐洲必須做好準備應對美國總統川普即將實施的高關稅政策。他警告稱，川普可能很快對歐洲商品徵收高達20%的進口關稅。韋伯呼籲歐盟採取對等措施，包括對在歐洲盈利豐厚卻繳稅甚少的美國科技公司加徵稅收。

韋伯向德國馮克媒體集團（Funke Mediengruppe）表示：「川普只會尊重自信且團結的歐洲。關稅事務完全由歐盟負責，這使我們在這一領域更具力量。」

韋伯認為，歐盟若和美國打貿易戰，將會削弱自身抗衡中國的實力 圖片來源： Getty Images/T. Charlier

提議建立「經濟北約」

韋伯還強調，歐洲並不尋求與美國展開貿易戰，因為這只會削弱西方國家整體的經濟力量，尤其是在應對中國方面。他建議，歐洲應向川普提出共同應對中國的合作計劃，以形成更緊密的經濟聯盟，類似「經濟北約」的構想。

韋伯進一步指出，美國和歐盟經濟規模相當，各自約佔全球經濟總量的20%以上，這為歐洲採取更具信心的反制措施提供了基礎。他表示：「我們也完全有能力採取對等措施，確保我們的利益。」

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歐洲應對新時期的挑戰

韋伯表示，川普的上任將標誌著一個新時期的開始。他指出：「從川普的競選承諾和新政府的人事安排來看，可以清晰地預見到歐洲將面臨的挑戰。我們必須以自信的態度加以應對。」

歐洲各國政府正密切關注美國即將實施的經濟政策，尤其是川普对進口產品徵收高關稅的計劃可能對歐洲出口帶來的潛在影響。韋伯的呼籲反映了歐盟內部對捍衛自身經濟利益的決心，同時也表明歐洲尋求與美國建立更平衡的經濟夥伴關係。

韋伯（Manfred Weber）是德國基督教社會聯盟黨（CSU）成員，同時也是歐洲人民黨（EPP）在歐洲議會中的領導人。他以支持強有力的歐洲一體化政策著稱，並在國際事務中倡導歐盟採取更自信的態度。

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