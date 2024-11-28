應對兵凶戰危？德國當局普查防空掩體

據德國媒體報導，鑑於國際安全形勢不容樂觀，德國民防部門正在制定一份記錄全國適用防空掩體的規劃。內政部證實，聯邦和各州政府已同意推進一項戰時安全掩護設施的統籌計劃。

(德國之聲中文網）自從烏克蘭戰爭爆發以來，德國面臨的戰爭威脅升高，已是各界的共識。過去數十年，德國舊時防空掩體大多被廢棄或改建為公寓和展覽館等民用建築，還有不少被拆除。

大規模新建防空設施非常耗時，可操作性不大。因此當局希望利用現有的公共和私人建築，日後為國民提供防護掩體。目前有關部門正在統計所有適合用作掩體的建築，包括市政辦公樓、寫字樓、地鐵站等，私人住宅的地下室和地下車庫緊急情況下也可臨時改造為掩體。計劃是未來民眾可用手機應用就近找到庇護所。

據官方數據，德國原有的2000處防空掩體，目前只剩下不到600處尚可使用，僅可同時容納48萬人。

今年6月初在波茨坦舉行的一次內政部長會議上，聯邦內政部向各州內政部長提出了一份關於為德國人"設計開發新型避難所的現狀報告"。

在發布這份報告的三個月前，代表德國14,000個地方議會的德國市鎮聯合會（DStGB）呼籲聯邦政府在未來10年內投資100億歐元用於民防設施建設，並用這筆資金恢復德國2000座冷戰時期的防空洞。

一份洩露給多家德國媒體的政府報告顯示，要保護整個德國人口，需要建設大約21.01萬個額外的防空洞，將耗時25年，耗資1402億歐元。政府報告還稱，在戰爭狀態下，大型的中央防空洞遠不及分散在居民住宅樓內的小型防護空間實用有效。

(法新社等）

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