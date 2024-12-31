憲政史首次：韓國法院簽發對尹錫悅逮捕令

三次拒絕傳喚到案，韓國法院批准對尹錫悅逮捕令，是為韓國憲政史上首次。尹方律師回應稱「非法、無效、不接受」。

（德國之聲中文網）據韓聯社報導，韓國首爾西部地方法院於本周二（12月31日）批准逮捕被彈劾總統尹錫悅，罪名是涉嫌發動內亂以及濫用職權。這是韓國歷史上首次對現任總統發出逮捕令。

韓國高級公職人員犯罪調查處（CIO 簡稱「公調處」）證實了該逮捕令的簽發。

尹錫悅面臨多項調查，指控包括涉嫌領導叛亂。根據韓國法律，總統有免受司法調查及起訴的部分刑事豁免權。但內亂罪是少數幾項無法享有豁免權的刑事指控之一。此外，對其進行的總統彈劾案審判已交憲法法院審理。

針對現任總統發出逮捕令在韓國憲政史上尚屬首次，這也進一步加劇了韓國的政治危機。韓國是亞洲第四大經濟體，也是美國的重要盟友。

尹錫悅被停職後，代理總統韓悳洙由於宣佈暫緩任命韓國憲法法院法官，也遭國會彈劾，國會目前由反對黨控制。

12月27日，韓國國會通過對代總統韓悳洙的彈劾案，韓國經濟副總理兼財政部長崔相穆代行總統職權。目前崔相穆正在應對周日濟州航空7C2216航班墜機事件。這是韓國本土最嚴重的一次空難，共造成179人死亡。

逮捕令有效期自簽發起計為一周，至2025年1月6日到期。若尹錫悅被逮捕，公調處調查人員需在48小時內決定是否申請拘留令以對其審訊，或者將其釋放。

據韓聯社援引公調處消息，一旦逮捕令被執行，尹錫悅預計將被關押在首爾拘留中心。

韓國民眾國會外集會 要求尹錫悅下台 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

尹方律師：「逮捕令非法且無效」

尹錫悅律師尹甲根（Yoon Kab-keun）表示，逮捕令是非法且無效的，理由是, 根據韓國法律，公調處作為無偵察權限機構無權申請逮捕令。他表示，總統法律團隊將向憲法法院提出權限爭議裁決並申請禁令，以阻止逮捕令的執行。

據韓聯社報導，地方法院發出逮捕令的理由是，尹錫悅存在未以正當理由拒絕傳喚到案的可能性，並且有合理理由懷疑其涉嫌犯罪。但法院對此拒絕置評。

目前尚不清楚逮捕令將何時以及如何執行。韓國總統警衛處周二在一份聲明中表示，將依照合法程序處理逮捕令。

公調處還表示，除逮捕令外，首爾西部法院還發布了對尹錫悅位於首爾漢南洞總統官邸的搜查令。

此前，警方曾試圖突襲搜查總統辦公室，但由於總統警衛處阻止，未能成功。

截至目前，韓國檢方已起訴三名與尹錫悅戒嚴相關的高級國防官員。

前國防部長金龍顯（Kim Yong-hyun）的庭審將於1月16日首次開庭。國防反間諜司令部司令呂仁亨（Yeo In-hyung）以及首都防衛司令部司令李鎮宇（Lee Jin-woo）也已被起訴，預計還將有更多官員被起訴。

短暫戒嚴

12月3日晚間，尹錫悅徐然宣佈實施緊急戒嚴，禁止國會、地方議會，政治團體等一切政治活動，並將媒體置於控制審查之下。這是韓國自1980年民主化運動以來首次發布戒嚴令。

當晚，軍隊強行進入首爾國會大樓，國會工作人員試圖噴灑灑滅火器以阻止武裝部隊進入。抗議者聚集在國會大樓前，警方試圖阻止人群進去國會大廈並與之發生衝突。國會緊急投票要求推翻總統戒嚴令。迫於壓力，六小時後尹錫悅宣佈解嚴。

韓國國會12月14日第二次對總統尹錫悅彈劾案表決通過，尹錫悅總統職權被即刻停止。代總統韓悳洙因拒絕批准國會任命憲法法院法官於12月27日再被彈劾。

執政黨、在野黨就逮捕令發聲回應

尹錫悅已於12月18日、25日及29日三次未響應傳喚。根據韓國法律，嫌疑人無正當理由三次拒絕傳喚，法院可依法簽發逮捕令。

據報導，韓國執政黨「國民力量」代理黨首權性東（kwon Seong-dong）本周二（12月31日）表示，試圖逮捕現任總統並不妥當。

反對黨「共同民主黨」議員金永民（Kim Yong-min）則於同一日表示：「執行逮捕令和進行調查的過程可能會非常困難。」並呼籲調查人員立即執行逮捕令。共同民主黨院內代表朴贊大也於31日敦促執政黨:「不要包庇已被簽發逮捕令的『內亂魁首』。」

（路透社 韓聯社 法新社等）

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