憂心安全 德政府喊停中企收購燃氣輪機企業

德國大眾集團原本準備將旗下「曼恩能源方案」公司的燃氣輪機製造業務出售給一家中資企業，但是現在這筆交易被德國聯邦經濟部喊停。政府擔心，敏感技術會因為此樁交易案流入中國軍方。

（德國之聲中文網）7月3日，德國聯邦內閣會議應經濟部的建議，根據《聯邦對外經濟法》禁止「曼恩能源方案」(MAN Energy Solutions)燃氣輪機業務出售給中船重工龍江廣瀚燃氣輪機有限公司。德國政府擔心，這家中資企業與中國軍方關係過於密切，可能將收購獲得的燃氣輪機技術用於軍艦，而不僅僅是收購協議中所稱的發電、建造輸氣管道等用途。

德國《商報》報導稱，中船重工龍江廣瀚燃氣輪機有限公司及其母公司都參與中國的軍工建設，涉及為中國海軍建造軍艦。《南德意志報》去年7月報導稱，雙方當時初步達成的交易協議規定中方企業要維持在德國奧博豪森以及瑞士蘇黎世的生產基地至少五年，這兩處工廠總共涉及一百餘個就業崗位；該報援引一名匿名內部人士指出，中方擬收購的不僅僅是燃氣輪機製造業務，也包括利潤豐厚的售後維修業務，「未來一旦西方與中國發生衝突，新東家可能會拒絕維修這些機器」。曼恩能源方案的一名前高管當時還致信德國經濟部，強調此樁交易案在公司內部也有爭議，「最新的燃氣輪機系列是基於多年研發的尖端技術。出售該業務及相關權益後，中國買家在技術上將獲得飛躍性的發展」。

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德國經濟部長哈貝克也在7月3日表示，德國原則上歡迎投資，德國經濟也需要國際貿易，但是「攸關公共安全和公共秩序的技術必須得到保護」，因此這筆交易必須予以喊停。內政部長費瑟(Nancy Faeser)則透露，曼恩能源方案此前已經表示接受德國政府的立場。《南德意志報》還從企業圈內人士獲悉，該公司今後將停止研發、生產燃氣輪機，但是依然保留利潤豐厚的售後維修業務。該公司一名發言人表示，這段時間內將謹慎地「兼顧員工、客戶以及合作夥伴的利益」。曼恩能源方案在全球總共擁有1.4萬名員工。

這也是德國政府動用法律工具促使德國企業在對華貿易中「去風險」的最新案例。根據德國《聯邦對外經濟法》的規定，在可能危及國家安全時，聯邦政府有權禁止歐盟外企業收購某家德國企業。據《南德意志報》援引內部人士消息稱，母公司德國大眾集團此前曾試圖打消德國政府的安全疑慮，還出具過鑑定報告指出，曼恩能源方案生產的燃氣輪機及相關技術不適合用於軍艦動力系統。

目前，中國海軍已經成為全球擁有艦艇數量最多的海軍，大部分水面艦艇採用柴油動力系統，其中不少也來自德國廠商。現代化的燃氣輪機動力系統則具備動力更充沛、更輕更小、啟停更迅速等優點。

在這筆交易被喊停前，曼恩能源方案已經向中國民用領域的客戶供貨多年。

（路透社、德新社、南德意志報等）

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