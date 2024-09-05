慕尼黑警方在以領館前擊斃一名涉嫌伊斯蘭主義者

德國警方本周四（9月5日）早上在慕尼黑市中心擊斃一名在以色列領事館附近開槍的男子。這名波斯尼亞裔的奧地利男子可能是一名伊斯蘭主義者。這起事件與1972年9月5日發生的慕尼黑奧運村襲擊事件有關聯嗎？

（德國之聲中文網）9月5日早上9點左右，慕尼黑警察在以色列領事館和納粹文獻中心附近擊斃一名男子。大批警察趕到現場，並封鎖了幾條街道。警方還動用了直升機。

警方稱，該男子攜帶一支俗稱長槍的舊型號連發步槍，並在以色列領事館附近開槍。巴伐利亞州內政部長赫爾曼（Joachim Herrmann）表示，警方接到報警後迅速趕到現場。該男子朝警察開槍，警察隨即予以還擊。槍手被擊中並當場死亡。

據德國《明鏡》和奧地利《標準報》報導，被擊斃的這名槍手年紀18歲，住在奧地利的薩爾茨堡州。警方文件顯示，他是開車到的慕尼黑。據稱他去年因傳播伊斯蘭國的宣傳內容而受到奧地利當局調查，但案件後來被撤銷。

奧地利通訊社APA報導，警方在這名波斯尼亞裔奧地利男子的手機上發現了與伊斯蘭恐怖主義思想密切相關的數據和電腦游戲。

與慕尼黑慘案有關？

慕尼黑警方表示，對該男子動機的調查正在進行中。慕尼黑檢方一個負責打擊恐怖主義的特別部門已接管此案。巴伐利亞內政部長赫爾曼強調，現在需要"首先澄清"事件的背景。他說，犯罪發生在納粹文獻中心和以色列總領事館附近的事實可以提供"有關聯繫的暗示"。

以色列外交部表示，慕尼黑的以色列領事館沒有人員受傷。該領事館本周四為1972年慕尼黑奧運會襲擊事件舉行追悼會，因此沒有開放。1972年9月5日，巴勒斯坦恐怖分子在慕尼黑奧運村槍殺了兩名以色列運動員並劫持了以色列代表團的九名成員作為人質。大約18小時後，救援行動結束，九名以色列人質、一名警察和五名襲擊者死亡。

慕尼黑奧運慘案 - 半個世紀前的創傷 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

德國內政部長南希‧費瑟（Nancy Faeser）表示，這是一起"嚴重事件"。她在柏林舉行的新聞發布會上表示， "保護以色列的設施是首要任務"。

（德新社、路透社、明鏡等）

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