態度轉變：米萊稱中國是」非常有趣的貿易夥伴「

阿根廷自由派總統米萊希望與中國這個亞洲經濟巨人建立更密切的貿易關係，在北京的幫助下推動本國經濟增長。競選期間，米萊曾表示不會和中國做生意。如今，米萊證實他明年初將訪問中國，參加拉美和加勒比國家共同體與中國的峰會。

（德國之聲中文網）根據阿根廷國家統計與普查研究所公佈的數據，該國9月份通膨率降至 3.5%，為2021年以來的最低水準。股價上漲，國家風險下降，自由派總統米萊政府的強硬的改革路線似乎已取得初步成功--至少從純經濟學的關鍵數據來看是這樣。

但是，貧困率的上升卻是另外的情形。根據阿根廷天主教大學（UCA） 的數據，阿根廷的貧困率上升至54%以上。儘管第二季度略有下降，但貧困問題的發展將成為米萊總統任期的決定性指標。

對國際投資者感興趣

為了扭轉這一趨勢，米萊需要國際投資和顯著的經濟增長。由於談判了20多年的南美貿易聯盟"南方共同市場"與歐盟之間的自由貿易協定仍未最終敲定，阿根廷以及鄰國巴西、烏拉圭正在努力推進本國與中國的自由貿易談判。

不和中國合作？

然而，出於意識形態原因，米萊起初不想與北京的共產黨政府合作。2023年9 月競選期間，他在接受電視採訪中表示："我不僅不會與中國做生意，我也不會與任何共產黨人做生意。我是自由、和平與民主的捍衛者。"

一年後，身為總統的米萊卻發表了一番新言論。他在幾天前表示，"中國是一個非常有趣的貿易夥伴，因為他們不要求任何東西，他們只是希望你別打擾他們。"米萊的路線的改變引發了一場關於與北京加強合作是利還是弊的爭論。

競選期間，米萊曾提出用美元取代阿根廷比索的計劃 圖片來源： Tobias Käufer/DW

貿易關係，而非政治合作

馬德里胡安卡洛斯國王大學經濟學教授菲利普‧巴古斯（Philipp Bagus）表示："與中國加強經濟合作，可以讓阿根廷購買價格比本土製造更便宜的產品。而阿根廷可以向中國出口在阿根廷生產更便宜的產品。"

他從學術討論中認識了米萊，並試圖在他最近出版的《哈維爾‧米萊的時代》一書中向德語觀眾介紹其自由主義思想。巴古斯在接受採訪時表示："通過專注於阿根廷有優勢的產品，整體生產力和富裕程度都會增加。我認為經濟合作沒有危險，但政治合作會產生依賴性。米萊是拒絕這種政治合作的。"

親自民黨的弗里德里希‧瑙曼基金會的漢斯-迪特‧霍爾茨曼（Hans-Dieter Holtzmann）對阿根廷可能擴大與中國的貿易則有更為謹慎的評估。他說，中國對在整個地區加強經濟合作都表現出越來越大的興趣，特別是在對中國具有戰略意義的能源和基礎設施等領域。

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貿易機會還是安全風險

霍爾茨曼說，"中國經常提供的所謂有吸引力的融資可以很快變成'甜蜜的毒藥'：中國雖然不像其他投資者那樣加以環保和社會政策等限制條件，但卻有苛刻的經濟條款，要求合同細節嚴格保密，這就為腐敗等行為敞開了大門。"

他指出，這樣一來，最終可能存在經濟和政治依賴的風險，甚至安全風險。霍爾茨曼向德國之聲表示："由於中國堅持在許多項目中使用中國工人，預期的對當地就業的影響也常常被高估。"

自由派智庫"自由與進步"分析師弗蘭科‧馬可尼（Franco Marconi）認為，每屆阿根廷政府都有責任仔細權衡與中國合作的利弊。馬可尼在接受德國之聲採訪時說，"必須抓住貿易機會，只要它不會導致改變原則或背離良好的施政。"

米萊明年將親自前往中國。明年一月，拉美和加勒比國家共同體（CELAC）的代表將在中國與中方舉行峰會。

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