愛沙尼亞啟動海上巡邏保護海底電纜

芬蘭當局扣押了一艘被懷疑參與破壞海底電纜的油輪，該油輪可能屬於俄羅斯的「影子艦隊」。此前，中國貨船「伊鵬3號」也被懷疑破壞海底電纜，瑞典檢方要求登船調查的請求未獲中方批准。

（德國之聲中文網）在芬蘭扣押一艘疑似俄羅斯「影子艦隊」的船隻之後，愛沙尼亞海軍派出艦艇進行海上巡邏。

愛沙尼亞外長馬古斯‧查克納（Margus Tsahkna）周五（12月27日）表示，愛沙尼亞已開始進行海上巡邏，以保護從芬蘭開始、穿越波羅的海的海底電纜。

針對芬蘭扣押破壞海底電纜嫌疑船隻一事，查克納在社群網站X上表示，「如果我們地區的關鍵海底基礎設施受到威脅，也會作出相應的反應。」

查克納稱，海底設施受損事件變得如此頻繁，很難讓人再將其歸咎於單純的事故或航海技術欠佳。

芬蘭扣押疑似俄羅斯「影子艦隊」船隻

芬蘭當局周四扣押了一艘油輪，理由是懷疑該船隻參與了切斷重要海底電纜的事件。

芬蘭警方懷疑這艘油輪的錨可能在周三損壞了愛沙尼亞2號海底電纜（Estlink 2）。

芬蘭當局還認為，這艘船可能屬於俄羅斯的「影子艦隊」，這些艦隊被用於規避西方制裁。

「目前的假設是，這是一艘影子艦隊船隻，其貨物是從俄羅斯港口裝載的無鉛汽油，」芬蘭海關總局局長薩米‧拉克西特（Sami Rakshit）表示。

這艘名為「鷹隼S號」（Eagle S）的船隻懸掛南太平洋庫克群島的旗幟，航行目的地為埃及的塞得港。

北約將加強波羅的海軍事力量

北約秘書長馬克‧呂特表示，北約「將加強在波羅的海的軍事力量」。

在被問及芬蘭的調查時，克里姆林宮發言人德米特裡‧佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「我在這裡無法談出具體情況，這是一個非常專業的問題，很難說是（俄羅斯）總統府行政部門的職責範圍。」

今年11月中旬，波羅的海兩條關鍵通信電纜接連遭到破壞。其一是連接德國與芬蘭的C-Lion 1海底電纜，另一條則連接瑞典與立陶宛的Arelion電纜。

中國貨船「伊鵬3號」當時恰好在相關區域航行，因此成為懷疑對象。日前，瑞典檢方要求登上中國貨船「伊鵬3號」進行調查的請求未獲中方批准。

（法新社、路透社）

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