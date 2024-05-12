恐違反國際法 以色列遭美國批評

以色列的重要盟友對其提出嚴厲批評。美國國務院發布的一份報告指出，以色列軍隊可能以「不符合」國際法的方式在加薩使用了美國提供的武器。但由於戰區局勢，很難對個別事件進行評估或做出最終結論。

（德國之聲中文網）美國國務院發布的一份報告表示，收到多個聯合國和非政府的可靠來源報告，以色列軍隊可能做出過侵犯人權的行動。2023年10月哈馬斯針對以色列發動恐怖襲擊，之後以色列對哈馬斯宣戰。報告指出，鑑於以色列嚴重依賴美國製造的國防物品，可以合理地評估，以色列軍方在 「沒有遵守國際法 」的情況下使用了這些裝備。由於戰區的局勢，很難對個別事件進行評估或做出最終結論。「然而，有足夠多的報告，足以引起嚴重關切」。

鑑於加薩地帶平民的處境，今年2月，美國拜登總統在民主黨批評者的壓力之下，呼籲美國軍援的受援國在45 天內做出遵守國際法的可靠保證。

根據美國國務院的這份46頁長的報告，以色列已經向美國做出了保證。以方官員表示，以色列遵守國際法，並正在盡量減少對平民的傷害。以色列還表示，以色列軍方擁有將傷害降至最低的知識、經驗和手段。然而，大量平民傷亡，使得外界對以色列軍隊是否在所有情況下都遵守承諾產生了不小的質疑。

由於以色列向加薩南部城市拉法（Rafah）推進，南非再次請求國際法院（ICJ）立即對以色列採取措施。南非代表給國際法院的一份聲明中指出，「由於以色列對拉法的攻擊」，局勢正在形成「新的事態發展，對加薩巴勒斯坦民眾的權利造成了不可逆轉地傷害」。南非呼籲法院命令以色列 「立即撤出拉法，停止軍事進攻」，並 「立即採取一切有效措施，確保人道主義援助不受阻礙地進入 」加薩地帶。

以色列軍方本周四（5月9日）對拉法開火，目擊者表示，看見了坦克和直升機發動攻擊，還有無人機盤旋在空中。據聯合國統計，約有140萬名巴勒斯坦人在這裡避難。歐美曾多次呼籲以色列不要轟炸拉法，但以方認定有哈馬斯武裝份子躲在當地。

加薩人的困境：從與世隔絕到命懸一線 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

美國總統拜登之前曾警告以色列，表示若是在拉法發動大規模進攻，美方將會暫停武器的運送。儘管受到國際社會的嚴厲批評，以色列軍隊仍表示周五（5月10日）繼續在拉法部分地區開展 「精準反恐行動」。

本周六，以色列軍隊呼籲拉法東部和中部地區的居民離開。軍隊用阿拉伯語在社群網站X和簡訊發布的消息中列出了受影響的區域，其中包括兩個難民營。這是以色列首次針對拉法發布的撤離令，其中也涉及到城市的人口稠密區域。

戰爭造成的大量民眾傷亡和對巴勒斯坦平民造成的人道主義災難引發了國際社會對以色列軍事行動的尖銳批評。作為以色列最重要的盟友，美國一直敦促以色列政府加強對平民的保護，允許更多的人道主義援助進入加薩地帶。

(法新社，路透社，德新社)

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