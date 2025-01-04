恐將在「半旗」下就職 川普怒了且又說謊了

恐將在「半旗」下就職 川普怒了且又說謊了2025年1月4日
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（德國之聲中文網）美國前總統卡特（Jimmy Carter）上周日逝世後，美國總統拜登下令，自卡特逝世 之日起30天內，在整個美國及其領土和屬地的聯邦政府所有的公共建築和場地、所有哨所兵站和海軍基地、所有海軍艦艇上下半旗。
即將在本月20日宣誓就職的美國當選總統川普表示：「由於卡特總統的去世，國旗可能會在未來總統就職典禮期間首次降半旗，沒有人想看到這種畫面，也沒有美國人會對此感到高興。」
然而事實上，為已故總統降半旗30日是美國的傳統敬意儀式，可以追溯到1954年。而且這並非美國首次出現新總統就職典禮期間降半旗的情況：1973年1月20日第二次就職的美國總統尼克森就經歷了「半旗」下的就職典禮，因為美國前總統杜魯門於1972年12月26日去世。
川普周五（1月3日）在其自創的社群網站平台Truth Social上還毫無根據地寫道：「在我就職典禮期間或許能看到我們偉大的美國國旗可能降半旗，民主黨人都』樂不可支』」， 「他們不愛我們的國家，他們只想著自己」。
川普的貼文最後以「讓我們看看事態如何發展，讓美國再次偉大！」結尾，似乎在暗示他可能會改變降半旗的規定。 而據法新社報導，當被問及拜登降旗的命令是否會被撤銷或重新考慮時，白宮新聞秘書讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）做出了否定的回答。
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