恐將在「半旗」下就職 川普怒了且又說謊了

即將上任的美國當選總統川普的就職典禮將與已故前總統卡特的降旗時間重合，川普对此表達了強烈不滿並再度信口開河。

（德國之聲中文網）美國前總統卡特（Jimmy Carter）上周日逝世後，美國總統拜登下令，自卡特逝世 之日起30天內，在整個美國及其領土和屬地的聯邦政府所有的公共建築和場地、所有哨所兵站和海軍基地、所有海軍艦艇上下半旗。

即將在本月20日宣誓就職的美國當選總統川普表示：「由於卡特總統的去世，國旗可能會在未來總統就職典禮期間首次降半旗，沒有人想看到這種畫面，也沒有美國人會對此感到高興。」

然而事實上，為已故總統降半旗30日是美國的傳統敬意儀式，可以追溯到1954年。而且這並非美國首次出現新總統就職典禮期間降半旗的情況：1973年1月20日第二次就職的美國總統尼克森就經歷了「半旗」下的就職典禮，因為美國前總統杜魯門於1972年12月26日去世。

為已故總統降半旗30日是美國的傳統敬意儀式。 圖片來源： picture-alliance/dpa/M. Reynolds

川普周五（1月3日）在其自創的社群網站平台Truth Social上還毫無根據地寫道：「在我就職典禮期間或許能看到我們偉大的美國國旗可能降半旗，民主黨人都』樂不可支』」， 「他們不愛我們的國家，他們只想著自己」。

川普的貼文最後以「讓我們看看事態如何發展，讓美國再次偉大！」結尾，似乎在暗示他可能會改變降半旗的規定。 而據法新社報導，當被問及拜登降旗的命令是否會被撤銷或重新考慮時，白宮新聞秘書讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）做出了否定的回答。

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