恆大主要債權人中國民生銀行被指減薪50％

路透社引述消息人士報導稱，中國民生銀行員工被減薪幅度達50％，不僅成為最新一所加入中國「過緊日子」行列的銀行，減薪幅度也創下新高。對此，中國民生銀行則否認，稱消息嚴重不實。

（德國之聲中文網）兩名不具名消息人士向路透社表示，中國民生銀行將北京分局員工的薪資削減了50％，以配合國家政策。其中一人透露，除了減薪之外，北京分行也停止向員工支付部分與工作相關的費用及福利。

根據報導，中國民生銀行北京分行為該機構旗下最大分行，擁有超過4000名員工。消息人士指出，目前尚不清楚其他分行是否也會實施減薪措施。

中國民生銀行則稱相關傳聞「嚴重不實」，指員工整體薪酬保持穩定。針對相關網絡謠言，該分行已向公安機關報案，並將嚴肅追究相關人員的法律責任。

中國銀行業監理機構國家金融監理管理局（NFRA）也未回應。

中國民生銀行為恆大集團主要債權人之一 圖片來源： Ng Han Guan/picture alliance / ASSOCIATED PRESS

中國民生銀行成立於1996年，是中國第一所私人控股商業銀行，在中國持續發酵的房地產危機中受到嚴重打擊。該銀行除了是恆大集團的主要債權人之一，其最大股東之一的中國泛海控股集團近期也面臨財務困難。

數據顯示，今年上半年，中國民生銀行淨利年減5.5％，房地產貸款不良率為5.29％，高於2023年的4.92％。

有鑑於中國的銀行當前面臨著將降低貸款成本以刺激瀕臨通貨緊縮的壓力，中國民生銀行減薪也反映出對獲利能力的擔憂。

官方數據顯示，6月底中資銀行淨利差為1.54%，創歷史最低。

中國8月房產、就業數據

在中國奮力提振疲弱的經濟之際，先前公佈的8月經濟數據顯示，中國新房價格同比下降5.3%，創下自2015年5月以來的最大跌幅，也是新房價格連續第十四個月下滑。

從今年初至8月以來，中國房產開發投資金額同比減少10.2％，新建房屋銷售額減少23.6％，商品房貸售面積則上升13.9％。

另外，8月的中國青年失業率攀升至18.8％。此外，全國城鎮調查失業率為5.3%，較上月上升0.1個百分點，同樣是今年最高。

中國國家統計局的數據顯示，8月份，中國全國城鎮不包含在校生的16歲至24歲勞動力失業率為18.8%，比上月上升1.7個百分點，連續兩個月上升，創今年以來新高。

7月，中國官方公佈的16至24歲青年失業率達17.1%。而今夏高校畢業生人數則為1179萬人。

當時統計局新聞發言人劉愛華解釋稱，失業率上升主要受高校畢業生集中進入勞動力市場等因素影響。

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中國力推「共同富裕」

中國自2021年推動共同富裕目標，旨在解決經濟成長放緩之際的社會和收入不平等問題。

中國國企及私有金融公司均採取相關措施，除了減薪及減少發放獎金外，先前也有大型國有信託基金及中型銀行員工披露，公司要求員工不可「炫耀奢華生活」，在社群平台上發佈昂貴服飾或餐飲的照片，避免引起監管部門的關注。

本月初，路透社也曾經報導中國前十大的基金管理公司「招商基金管理公司」要求高階主管退還過去五年超過新上限的薪資。

此外，擁有中國第三大資產的中國建設銀行，也在今年7月被揭露要求總部員工減薪至少10％。

（路透社、中國國家統計局）

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