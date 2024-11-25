必須「適應新的現實」：大眾堅持關閉德國工廠計劃

大眾汽車高管舍費爾表示，公司需要適應「新的現實」，計劃關閉德國工廠並裁減員工。工會IG Metall打算於下月針對大眾的計劃舉行罷工。

（德國之聲中文網）大眾乘用車首席執行官托舍費爾(Thomas Schäfer)在接受德國《周日世界報》採訪時表示，儘管工會方面提出批評，該汽車巨頭仍將推進關閉工廠的計劃。

舍費爾：大眾必須「適應新的現實」

「我們需要減少產能，適應新的現實，」舍費爾說道。

今年十月，公司內部委員會表示，大眾將關閉三家工廠，導致數千名員工失業。

當被德國《周日世界報》問及是否有可能取消其中一家工廠的關閉計劃時，舍費爾回答：「我們目前看不到這種可能性。」

自2022年7月起，舍費爾擔任大眾乘用車首席執行官。 圖片來源： Michaela Rihova/dpa/CTK/picture alliance

這位大眾高管還堅持裁員計劃，表示僅靠提前退休和遣散補償來減少員工人數是「不夠的」。

「那樣做時間會太長，」舍費爾表示。他認為縮減計劃需要三到四年。

「將重組拖到2035年是沒有意義的，到那時候競爭對手早已將我們拋在身後，」舍費爾說。

這位高管還提到，相比競爭對手，大眾面臨更高的勞動力成本。他還同意管理層應該降薪，這是工會IG Metall在談判中的一項要求。

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IG Metall工會計劃對大眾施加「巨大壓力」

大眾的勞工代表支持從12月初開始在德國工廠進行有限的罷工。IG Metall表示，此舉將對大眾施加「巨大壓力」。

IG Metall談判代表格羅格(Thorsten Gröger)表示，管理層提出的關閉工廠和大規模裁員計劃「現在正導致一場勞資爭議的威脅，而這種爭議的強度是該國很久未曾見到的」。

IG Metall談判代表格羅格(Thorsten Gröger)稱，大眾的計劃是對員工的「致命打擊」。 圖片來源： Alicia Windzio/dpa/picture alliance

德國強大的汽車行業正面臨危機，歐洲需求下降以及來自中國的激烈競爭給行業帶來了挑戰。

這一放緩趨勢也影響了其他參與德國汽車產業的公司。

上周五，德國汽車零件供應商博世宣佈將裁員5000人，其中大部分裁員將發生在德國。

ZF弗里德里希港公司、大陸集團和Webasto集團也是近期宣佈裁員的其他德國汽車零件供應商。

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（法新社、德新社）

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