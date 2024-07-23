必須發出訊號——歐盟兩項重要會議將不在匈牙利舉行

歐盟外交政策負責人波瑞爾本周一表示，為譴責匈牙利在烏克蘭問題上有爭議的單獨行動，下一次歐盟外交部長和國防部長的非正式會議將在布魯塞爾舉行，而不是在匈牙利首都布達佩斯。

（德國之聲中文網）"我們必須發出一個訊號，即便是一個象徵性的訊號，那就是違反歐盟的外交政策，必須承擔一些後果"，歐盟外交政策負責人波瑞爾（Josep Borrell）本周一（7月21日）在布魯塞爾外交部長會議後向記者這樣表示。他宣佈，下一次歐盟外交部長和國防部長的非正式將在布魯塞爾舉行，而不是在布達佩斯。"但是，我拒絕抵制這個詞，會議將會舉行，匈牙利也會參加"，波瑞爾補充道。他同時指出，匈牙利受歐盟條約第24.3條的約束。根據該條款，所有成員國必須"本著忠誠和相互團結的精神，積極、毫無保留地支持歐盟的外交政策"。

匈牙利現為歐盟主席國，為期半年。歐盟非正式外長會議和防長會議是歐盟唯一不由歐盟輪值主席國召集，而是由歐盟首席外交官召集的部長級會議。按照原計劃，這兩次會議本將於8月28至30日在匈牙利首都布達佩斯舉行。

歐盟25個國支持譴責歐爾班

博雷爾表示，之所以做出這個決定，是因為除斯洛伐克和匈牙利外，歐盟其他25個國家都支持譴責匈牙利總理歐爾班的倡議。

匈牙利過去幾周指責歐盟通過維持對烏克蘭的軍事和財政支持，推行"支持戰爭政策"。匈牙利7月1日接任歐盟輪值主席國後，總理歐爾班接連訪問了烏克蘭、俄羅斯、亞塞拜然、中國和美國，會晤了烏克蘭總統澤倫斯基、俄羅斯總統普丁、中國國家主席習近平和美國前總統川普。歐爾班稱此行是"和平使命"，旨在促成結束俄羅斯在烏克蘭的戰爭。但歐盟許多領導人對歐爾班的這一系列訪問感到憤怒，表示事先並未獲悉歐爾班的出訪計劃，且歐爾班在與普丁和習近平的會晤中並未代表歐盟行事。歐盟外交政策負責人波瑞爾表示，歐爾班的行為只能代表匈牙利，無法代表歐盟的立場。7月15日，歐委會發言人埃裡克‧馬默爾 (Eric Mamer)表示，歐委會主席和其他高級官員將抵制匈牙利主辦的會議，意味著歐盟將派高級公務員出席匈牙利主辦的非正式會議，而不是由歐委會主席馮德萊恩這樣的高級官員出席。

匈牙利總理歐爾班7月5日抵達莫斯科會見普丁總統 圖片來源： Vivien Cher Benko/Hungarian PM's Press Office/MTI via AP/picture alliance

匈牙利回應

對本周一宣佈的歐盟非正式外長會議和防長會議將改變地點的決定，匈牙利迅速予以批評。匈牙利外交部長彼得‧西雅爾多說，"他們做出了多麼出色的回應。我不想傷害任何人的感情，但我感覺就像在幼兒園一樣。"

斯洛伐克本周一聲援了匈牙利。該國內政部長馬圖斯‧蘇塔伊‧埃斯托克周一在布達佩斯出席歐盟內政部長非正式會議時對記者表示："我們全力支持匈牙利和和平倡議。"

（綜合報導）

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