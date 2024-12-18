心臟向全身輸送血液，而心肌本身也同樣需要血液供應。冠狀血管就是心臟向自身供血的血管。如果冠脈堵塞，就會導致部分心肌缺血壞死，即心肌梗死。心臟外科醫生可以為堵死的血管「搭橋」，繞開堵點。「搭橋」手術所需的材料，則可以是取自病人其他部位的一小段靜脈，現在也可以是塑料的人造血管。圖中的綠色部分，就是取自病人大腿的一段靜脈。