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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

德黑蘭

德黑蘭是伊朗的首都和最大城市。

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即時新聞

2024年4月17日

中國和沙烏地在以伊衝突中斡旋？

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深度報導

伊朗駐大馬士革大使館的領館建築被完全炸毀，以色列據信為空襲發動者

伊朗駐敘利亞大使館遭以色列空襲 後果怎樣？

伊朗駐敘利亞大使館遭以色列空襲 後果怎樣？

伊朗駐敘利亞首都大馬士革大使館遭以色列導彈襲擊，領館大樓被完全炸毀，聖城旅高級指揮官被炸身亡。伊朗威脅將進行報復。對衝突進一步升級的擔憂也越來越大。
政治2024年4月3日
伊朗官二代：仰仗權勢父母過上奢侈生活（德黑蘭街道上賓士車的資料照片）

伊朗官二代渴望「潤」去西方生活

伊朗官二代渴望「潤」去西方生活

伊朗政府官員自詡為伊斯蘭共和國的先鋒和捍衛者，但他們為自己的孩子提供教育和財政支持——以便移民出國，去西方生活。 伊朗議會議長之子便是其中一例。
社會2024年3月31日
Flaggen von China und Iran

客座評論：以哈戰爭若擴大 中國會約束伊朗嗎？

客座評論：以哈戰爭若擴大 中國會約束伊朗嗎？

時評人鄧聿文認為，在以色列對哈馬斯發動地面戰後，真要讓中國去約束伊朗不要攻擊以色列，美中達成某種交易反而是有可能的。
政治2023年10月24日
圖為習近平2022年12月訪問沙烏地

沙烏地官員：習近平親自斡旋促成了沙伊協定

沙烏地官員：習近平親自斡旋促成了沙伊協定

伊朗和沙烏地阿拉伯上周宣佈將恢復外交關係，全球輿論嘩然。中國在其中的斡旋作用不容小覷。一位沙烏地官員最新表示，習近平去年12月與沙烏地王儲接觸，商討讓北京作為沙烏地和伊朗之間的「橋樑」，從而啟動會談、促成了上周外交和解。
政治2023年3月15日
曾任伊朗國防部副部長的阿克巴利已經被處決

英國伊朗雙重國籍者遭德黑蘭處死

英國伊朗雙重國籍者遭德黑蘭處死

據伊朗媒體報導，曾任該國國防部副部長的阿克巴利已經被處決。擁有伊朗與英國雙重國籍的他此前被指控為英國從事間諜活動。英國以及美國方面都對這一處決表示譴責。
法律2023年1月14日
聯合國人權理事會召開伊朗特別會議

聯合國人權理事會通過譴責伊朗決議 中國投反對票

聯合國人權理事會通過譴責伊朗決議 中國投反對票

聯合國人權理事會正考慮對伊朗人權狀況進行調查。德黑蘭則表示，西方「缺乏道德信譽」，沒有資格批評伊朗。
政治2022年11月25日
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