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德黑蘭
德黑蘭是伊朗的首都和最大城市。
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即時新聞
2024年4月17日
2024年4月17日
中國和沙烏地在以伊衝突中斡旋？
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深度報導
伊朗駐敘利亞大使館遭以色列空襲 後果怎樣？
伊朗駐敘利亞大使館遭以色列空襲 後果怎樣？
伊朗駐敘利亞首都大馬士革大使館遭以色列導彈襲擊，領館大樓被完全炸毀，聖城旅高級指揮官被炸身亡。伊朗威脅將進行報復。對衝突進一步升級的擔憂也越來越大。
政治
2024年4月3日
2024年4月3日
伊朗官二代渴望「潤」去西方生活
伊朗官二代渴望「潤」去西方生活
伊朗政府官員自詡為伊斯蘭共和國的先鋒和捍衛者，但他們為自己的孩子提供教育和財政支持——以便移民出國，去西方生活。 伊朗議會議長之子便是其中一例。
社會
2024年3月31日
2024年3月31日
客座評論：以哈戰爭若擴大 中國會約束伊朗嗎？
客座評論：以哈戰爭若擴大 中國會約束伊朗嗎？
時評人鄧聿文認為，在以色列對哈馬斯發動地面戰後，真要讓中國去約束伊朗不要攻擊以色列，美中達成某種交易反而是有可能的。
政治
2023年10月24日
2023年10月24日
沙烏地官員：習近平親自斡旋促成了沙伊協定
沙烏地官員：習近平親自斡旋促成了沙伊協定
伊朗和沙烏地阿拉伯上周宣佈將恢復外交關係，全球輿論嘩然。中國在其中的斡旋作用不容小覷。一位沙烏地官員最新表示，習近平去年12月與沙烏地王儲接觸，商討讓北京作為沙烏地和伊朗之間的「橋樑」，從而啟動會談、促成了上周外交和解。
政治
2023年3月15日
2023年3月15日
英國伊朗雙重國籍者遭德黑蘭處死
英國伊朗雙重國籍者遭德黑蘭處死
據伊朗媒體報導，曾任該國國防部副部長的阿克巴利已經被處決。擁有伊朗與英國雙重國籍的他此前被指控為英國從事間諜活動。英國以及美國方面都對這一處決表示譴責。
法律
2023年1月14日
2023年1月14日
聯合國人權理事會通過譴責伊朗決議 中國投反對票
聯合國人權理事會通過譴責伊朗決議 中國投反對票
聯合國人權理事會正考慮對伊朗人權狀況進行調查。德黑蘭則表示，西方「缺乏道德信譽」，沒有資格批評伊朗。
政治
2022年11月25日
2022年11月25日
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