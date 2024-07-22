德語媒體：2.7歐的裙子和30歐分的耳環 歐洲人無法抗拒

（德國之聲中文網）《商報》寫道，中共三中全會後，於周日公佈的2.2萬字《決定》，強調"市場在資源配置中的決定性作用"，但措辭模糊，或無法緩解民營經濟的不安。文件中也提及稅制改革和再分配。但大多數內容不具體。

《商報》寫道："儘管目前增長乏力，中共領導層整體上仍避免政策轉向。他們繼續著重於科技創新、獨立自主和國家安全。這份文件是總括了上周中共三中全會作出的超過300項決定。"

《商報》引述美國經濟學者羅奇（Stephen Roach）新近發出的警告：增長急劇放緩會暴露許多此前隱藏的問題。中國的消費佔GDP的比重僅為38%，相比之下，美國是67%。

不少中國觀察人士特別關注三中全會文件對於民營企業的說法。文件中提及對民營企業予以"支持引導"，為其"營造良好環境和提供更多機會"，包括改善融資。然而，這是否能緩解許多民營企業因國家加強控制而產生的不安，還是疑問。

《商報》還寫道，增長放緩也導致民眾的不滿加劇。據美國學者懷特（Martin Whyte）和羅塞爾（Scott Rozelle）的一項問卷，越來越多的人開始將經濟不平等歸咎於體制。反映不平等狀況的基尼系數，中國2022年是0.47。德國是0.32。這一數值越高，分配越不平等。

"這份文件也顯示出，在中國政治是如何運作的。黨的高層經常會給出相對模糊的關鍵詞。隨後則展開一場類似於地方政府和企業的競爭，競相呈現出自己在這一方面的進步。黨的領導層則會公開表揚成功的案例。而這通常會帶來地方政府和企業作出調整。"

"以這種方式，政治關鍵詞在經過數月、有時甚至數年後，被灌注了生命，越來越具體。最終，黨的領導層會強調，他們是多麼高瞻遠矚地提出某項特定的發展，並'始終如一地'予以堅持。"

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低價傾銷？

《世界報》寫道，一條褲子4.1歐，裙子2.7歐，耳環0.3歐，數百萬歐洲消費者無法抗拒中國電商Shein的價格。

文章寫道，除電動汽車、風電設備、光伏產品之外，在時裝領域，Shein以及Temu、AliExperess等中國企業也以價格低廉的產品充斥歐洲。

文章寫道："迄今為止，所有價值低於150歐的電商商品可以免關稅發往歐洲。去年有超過20億個包裹抵達這裡。在布魯塞爾看來，這太多了。歐委會因此提議對小包裹也徵收稅費，討論徵收的比例是5-17%。"

"Shein給時裝業帶來變革。曾幾何時，H&M以及Zara定義了快時尚：每幾周就更新一次產品，總有新品。而Shein每幾天就更新一次。行業稱之為超快時尚。"

"歐盟的措施針對的是直接從海外向歐盟顧客發貨的企業--這主要是中國電商的做法。美國亞馬遜則主要與歐盟的中間商合作，所以，如果進口規定改變，也幾乎不受影響。"

"布魯塞爾認為存在問題的是什麼？一方面，中國政府對Shein、Temu和AliExpress向世界各地發發送包裹提供了補貼。另一方面，一些產品經常存在安全危險，比如一些玩具含有有毒化學物質。此外，部分中國企業還可能受益於強制勞動。"

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