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德國、奧地利、瑞士等講德語國家地區的出版物或網路媒體。
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深度報導
德語媒體：德國政界商界整體都過於親中
德語媒體：德國政界商界整體都過於親中
周三的德國各大報刊繼續密集關注右翼民粹政黨德國另類選擇黨高官的華人助理實為中國間諜一事。《日報》認為選項黨已經成為了「一帶一路」的一部分。《南德意志報》則警告，過於親北京的其實不只是極右翼的德國另類選擇黨，而是德國的整個政界和商界。
媒體
2024年4月24日
2024年4月24日
德語媒體：一切為了黨國利益
德語媒體：一切為了黨國利益
本周一，德國媒體先後披露了兩起同中國有關的間諜案件，檢察機關逮捕了四名犯罪嫌疑人，他們被控向中國情報部門提供德國敏感訊息。
媒體
2024年4月23日
2024年4月23日
德語媒體：中國學者稱俄羅斯在烏克蘭必敗
德語媒體：中國學者稱俄羅斯在烏克蘭必敗
《慕尼黑信使報》文章總結了北大俄羅斯問題專家馮玉軍在《經濟學人》上發表的《俄羅斯在烏克蘭必敗無疑》的文章。德國明鏡周刊文章寫道，大眾最大的銷售市場中國已成為該集團無法估量的風險。
政治
2024年4月22日
2024年4月22日
德語媒體：肖爾茨重蹈了梅克爾覆轍
德語媒體：肖爾茨重蹈了梅克爾覆轍
德語媒體《商報》指出，肖爾茨在北京犯了與前任梅克爾一樣的錯誤，過於以大型企業利益為導向，而不是為德國爭取利益。德國網路編輯部發表評論寫道， 為了防止中國過剩的光伏產品破壞歐洲市場，歐盟必須推出長期產業政策。
政治
2024年4月20日
2024年4月20日
德語媒體：抱怨中國產能過剩 既虛偽又短視
德語媒體：抱怨中國產能過剩 既虛偽又短視
《商報》觀察到義大利在去年退出「一帶一路倡議」後，目前正在努力加強同中國的貿易往來。《新蘇黎世報》問道，「什麼是產能過剩？假如一個國家只為自己的市場進行生產，那麼貿易從何談起？」
政治
2024年4月19日
2024年4月19日
德語媒體：肖爾茨在北京碰了軟釘子
德語媒體：肖爾茨在北京碰了軟釘子
德國總理對中國的訪問幾天前就已結束，但德國媒體對此次中國之行的討論仍在繼續。《南德意志報》認為，肖爾茨在北京在關鍵議題上毫無斬獲；《法蘭克福匯報》指出，歐洲人無法讓習近平放棄與普丁的盟友關係。
政治
2024年4月18日
2024年4月18日
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焦點話題
德語媒體：弱勢的總理
取消已有三十多年歷史的總理記者會，無疑是本次人大會議爆出的最大冷門之一。儘管中國官方並未給出取消記者會的原因，但德語媒體普遍認為，此舉顯示中國總理的職權正在被進一步削弱。
媒體
2024年3月8日
2024年3月8日
德語媒體：香港逮捕浪潮
多家德語報章關注周三逾50名香港民主人士被拘捕事件。相關文章中特別提及香港國安法對於自由的嚴重後果。
政治
2021年1月6日
2021年1月6日