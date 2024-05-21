德語媒體： 不亢不卑 維持現狀

台灣新總統賴清德就職之後，台海局勢能否出現緩和，亦或會變得更加緊張？德語各大媒體都希望從賴清德的就職演說中為上述問題找到答案。

（德國之聲中文網）《時代》周報發表評論稱，好消息是，賴清德的就職演說，應當不會引爆世界大戰。但壞消息卻是，他的演說也未能消除爆發大戰的風險。這篇題為《不亢不卑 維持現狀》的評論寫道：

「當地時間11點剛過，賴清德走上講台，發表了受到各方廣為關注的就職演說。賴清德講話的核心內容是：不亢不卑，維持現狀。具體而言，就是台灣既不會接受中國大陸強制下的統一，也不會採取超越現有事實獨立狀態的更多行動。

成為總統之前，賴清德曾將自己定義為『務實的台獨工作者』。這雖然已經是七年前的事情，但中國大陸仍對此耿耿於懷，政府的宣傳機器中，賴清德被描繪成危險的台獨分子。也正因為如此，賴的就職演說也才會引起如此廣泛的關注。整個世界都希望搞清楚，作為總統，賴清德是否會堅守以前曾被他偶爾忽略的紅線。

他基本做到了這一點。賴清德在其就職演說使用了多達28次的關鍵詞，既不是獨立，也不是主權，而是民主。賴清德希望以此強調同中國的區別所在，他要向北京的中共領導人展示，不同於北京高層，自由公民的自由選舉給予了他執政的合法性。就職演說中出現頻度排名第二的詞匯，則是和平。賴清德強調，和平共處是兩岸的唯一選擇。」

《時代》周報評論指出，同其前任蔡英文相比，賴清德也對來自中國的武力威脅進行了更為強硬的批評，更重申了台灣實行自衛的決心。

「中國當然也聽到了賴清德的表態。台灣總統就職儀式當天，中國負責台灣事務的官方機構就發表聲明稱，賴清德發出了危險的訊號，無論誰掌握台灣政權，台灣都一如既往是中國的一部分。就職演說當天，北京當局還以間接的方式表達了不滿：中國宣佈將對包括飛機製造商波音在內的三家國際公司實施制裁，據稱這些公司曾向台灣提供武器。」

台海和平的關鍵在於北京

《商報》發表分析文章稱，台海能否維持和平，關鍵在於北京的決策。

「賴清德當選總統後，北京最初的反應相比之下較為審慎，但稍後還是打破了一些迄今為止的禁忌。今年二月開始，中國海警船頻繁進入金門海域，這裡距離中國海岸線僅數公里之遙。

這也是中國所謂灰色地帶戰術的一個組成部分，目的是不斷打壓台灣的活動空間。西澳洲大学美亞中心主任弗拉克（Gordon Flake）表示，他不認為，賴清德就職之後，台海局勢會立即惡化，他更相信中國會繼續推行其逐步升級的戰術。

弗拉克說：『北京似乎會採取觀望態度，並對形勢進行進一步的研判。』不過，他也警告說，習近平絕不會等到2049年，『習近平有關軍隊加快備戰的公開命令，我們必須要認真對待。』」

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