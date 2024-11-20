德語媒體：黃之鋒被判刑 中國淪為西方之敵

黃之鋒、戴耀庭等40多名香港民主派人士被判刑，引發了德語報刊高度關注。《新蘇黎世報》指出，北京指望在打壓政治自由的同時保持香港經濟繁榮，這是不現實的。《世界報》社論則立場鮮明地將中國定性為西方的敵人、不配當任何領域的夥伴。

(德國之聲中文網) 瑞士《新蘇黎世報》以「香港當局在北京高壓面前瑟瑟發抖，經濟界也會有所感受 」為題，刊發評論指出，中國政府想要在維持香港經濟優勢的同時實施全面政治管控，但這是不可能成功的。

「不論是在政治、學術、經濟抑或文化領域，每一個批評的聲音都可能被相當模糊的法律壓制。11月19日被判刑的人，他們的罪名只是在2021年香港立法會選舉前組織非正式初選。在民主國家，這是很常見的做法。」

「北京當權者想要以毫無妥協的方式確保香港『穩定』，就像他們一再重申的那樣。按照北京的想法，只有政治穩定才能保證香港的經濟成功。」

作者認為，香港這樣的金融中心、亞洲經濟門戶需要開放的社會氛圍以及批判性的辯論文化，觀點爭鋒也必不可少；但是北京的當權者似乎不明白這一點，以為香港批評者的喘息空間被剝奪後，這座城市依然能有未來。

「事實上，這座750萬人口的都市處境相當糟糕：經濟陷於困境，餐館商店紛紛關門。許多最聰明的人才都離開了香港。這裡的新聞自由在倒退，司法獨立也在退步，11月19日的判決就凸顯了這一點。」

「如今，香港的狀況某種程度上甚至比中國內地還要令人擔憂。許多在不同傳統環境中成長起來的香港公務員，正在努力超額完成北京領導層的預期目標。他們在北京的高壓手段面前瑟瑟發抖。」

「比如，在預約採訪一名中層公務員時，記者甚至必須提前幾天提交毫不敏感的問題。在採訪時，記者則會收到一份事先準備好的文案和回答。相比之下，深圳、上海的官員反而更加放鬆。難怪一些外企代表現在希望香港能有一個隔壁深圳那樣的政府。」

黃之鋒2019年9月曾經在柏林參加多項活動 圖片來源： picture-alliance/AA/A. Hosbas

柏林出版的德國《世界報》以「我們要求專欄作家黃之鋒重歸自由 」為題，刊發總編Ulf Poschardt撰寫的社論。文章指出，黃之鋒從15歲起就積極投身香港民主事業，期間還為《世界報》定期撰寫專欄；但是現在，他卻被判四年半監禁，而西方國家卻似乎拋棄了他。

「大約5年前，黃之鋒和我面對面坐著，談到了在香港爭取自由的鬥爭。當我問他是否害怕時，他平靜地看著我，搖搖頭，說：『因為我們沒什麼可失去的。』」

「他連眨眼都沒有。無論為了自由需要付出什麼代價，他都願意。他從15歲起就投身政治，甘冒一切風險。」

「我未曾忘記和黃之鋒的會面。星期二，他在香港被判4年半監禁。這堪稱醜聞，說明了中國是一個多麼惡劣的獨裁政權。每個就對華依賴性提出警告的人，都是正確的。同樣正確的還有那些強調只有經濟實力和市場經濟環境才能消除依賴性的人。」

文章接著指出，作為黃之鋒自由家鄉的香港，如今卻受到北京越來越大的壓力，而西方卻在縱容。「西方正在拋棄自由戰士，比如在烏克蘭、委內瑞拉、土耳其、伊朗，還有中國。中國不配當任何領域的夥伴，這個國家就是西方國家的敵人，以西方的自由理念、人權思想、民主憲政為敵。」

「所以，教訓只能是：我們必須在經濟、外交、國防以及文化領域增強實力。相比很大一部分在象牙塔裡變得安逸、懶惰、厭於思考的人，黃之鋒更懂得西方的自由理念。」

「他當時在接受我採訪時曾說：『如果我們的政客不能為我們的未來挺身而出，那我必須站在第一線，親自為自己的未來而奮斗。』他說這話時沒有絲毫懷疑，他就是一個英雄。」

「所以我們要求：讓我們的專欄作者黃之鋒重歸自由。我也要向黃之鋒本人呼籲：堅持住，你就是這個國家的未來。最終的勝利不會屬於不自由。對於黃之鋒而言，柏林牆倒塌就是一個理想的範例。這正是他在中國所為之奮斗的東西。」

摘編自其他媒體的內容，不代表德國之聲的立場或觀點。

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。