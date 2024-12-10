德語媒體：阿薩德下台對中國也是問題

《法蘭克福匯報》寫道，北京曾與阿薩德政權走得很近。去年，阿薩德一家在中國渡假長達六天，還簽署了敘利亞加入一帶一路的協議。《經濟周刊》關注，大眾關閉南京工廠還只是第一步。

（德國之聲中文網）《法蘭克福匯報》駐華記者寫道：杭州有1700年歷史的靈隱寺打開正門，極其罕見。阿薩德一家受到特殊對待。

文章寫道：「敘利亞統治者夫婦及其三個孩子去年在中國停留了六天。這是阿薩德一家自2011年內戰以來最長的外國之行。阿薩德簽署了敘利亞加入中國絲綢之路基建項目的協議，而中國國家與黨的主席習近平則承諾經濟援助，並呼籲西方取消對敘利亞制裁。『中敘關係經受住國際風雲變幻考驗』，習近平去年9月說道。」

文章寫道：「如今阿薩德政權下台，靈隱寺成為中國社群網站上的熱詞。一名網友在微博上笑說：『據說阿薩德在靈隱寺為敘利亞民眾的福祉拜了菩薩，——靈驗了！』」

文章寫道：「無論如何，敘利亞獨裁者下台對中國來說，面子不那麼好看。上周，中國駐聯合國大使傅聰還表示，中國支持敘利亞的反恐鬥爭。這說明，阿薩德迅速下台對北京也在意料之外。中國知名大學教授最近也還表示，敘利亞『總體穩定』。」

文章寫道：「2023年，習近平還曾承諾支持阿薩德，「維護該國國家獨立、主權、統一和領土完整」。但這些話顯然並未落實為行動。周一，外交部發言人毛寧不願回答中國是否與逃亡俄羅斯的阿薩德有聯繫。她僅呼籲『各方尋求政治解決方案』。」

文章寫道：「中國在聯合國安理會共八次通過行使否決權對阿薩德政權予以支持。這令北京在其它阿拉伯國家的聲望受損，同時中國在與敘利亞的關係中並沒有多少經濟上的收益。阿布扎比扎耶德大學專門研究中國與阿拉伯世界德政治學教授富爾頓（Jonathan Fulton）寫道，中國支持阿薩德德原因更多是擔心革命。『中國的內政壓力左右著許多政治決策，阿拉伯世界2011年革命的散播對（共產）黨來說是個警鐘。』富爾頓表示，中國領導層最不想看到的就是本國民眾受到阿拉伯之春的啟發。」

大眾在德國正迎來員工抗議浪潮 圖片來源： Jens Schlueter/AFP via Getty Images

大眾在中國

《經濟周刊》寫道：大眾前所未有地削減開支，因為來自中國的盈利缺失。而新的數據顯示，這可能還只是第一步。

文章寫道：「11月底，大眾已宣佈，與合資夥伴上汽集團的個別工廠，正尋找經濟上的替代方案。這意味著什麼，如今逐漸顯現出來：在中國有26家工廠的該企業想要出售或關閉其中一部分，從南京的工廠開始。經濟周刊從內部人士獲悉，剝離南京工廠是已經決定的，只是要決定是出售還是關閉。所尋求的是作為『經濟替代方案』出售。大眾拒絕表態。」

文章寫道，自2019年以來，大眾的市場份額持續下降，從19%降至去年的不到12%。據《經濟周刊》獲得的訊息，本年度繼續大幅下降：1月為12%，4月為10%，10月為9%。特別在電動汽車領域，據《經濟周刊》訊息，年初大眾在華的市場份額還為3%，10月僅為1.5%。「這家數十年來在中國最大的製造商，失去了支撐點，在電動汽車領域已成為邊緣供應商。」

文章寫道：「南京工廠並非老舊廠址，而是迄今重要的一個立足點。這家現代化工廠於2008年才與上汽集團聯合設立，年產量為36輛汽車。那裡生產的是大眾帕薩特和斯柯達的柯米克和速派兩款車型。」

「企業內部人士稱，很快可能還會有其它工廠步其後塵。特別是生產斯柯達車型的工廠前景灰暗，因為斯柯達的銷售一落千丈。新冠危機前，斯柯達在中國的銷量還超過30萬輛，今年僅為約11000輛。因此，寧波工廠也被視為受到威脅，那裡生產斯柯達的柯洛克和達明銳兩款車型。據稱，那裡已大幅減產，——在不少其它工廠也是如此。」

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