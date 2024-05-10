德語媒體：鋼鐵般的友誼

中國黨和國家領導人習近平本次出訪歐洲三國，所到之處都受到了極高的禮遇。但細究之下也不難發現，他在巴黎、布加勒斯特和布達佩斯的會談氛圍，實際大不相同。

（德國之聲中文網）《法蘭克福匯報》發表評論稱，習近平在最後一站匈牙利訪問期間，雙方簽署了一系列經貿、科技和傳媒合作協定。正如匈牙利總理府部長古利亞斯（Gergely Gulyás)所說的那樣，讓更多的中國企業進入匈牙利，完全符合匈牙利的利益。這篇題為《鋼鐵般的友誼》的評論寫道：

「作為回報，中國則希望匈牙利能夠在歐盟內部成為中國的代言人。此前，匈牙利外長西雅爾多（ Péter Szijjártó）訪問北京期間，中國外長王毅就曾直言不諱地表達過這一願望。《南華早報》報導稱，王毅鄭重要求西瓦爾多，在2024年下半年出任歐盟輪值主席期間，匈牙利應積極推動歐盟執行『理智、友好、積極和務實的對華政策』。

塞爾維亞也同樣表現出了對中國貴賓毫無保留的開放態度。習近平在貝爾格萊德期間同塞爾維亞總統武契奇舉行了會談。塞爾維亞媒體報導稱，雙方共簽署了三十多項協議、備忘錄和意向書。塞爾維亞媒體援引習近平的話報導稱，『塞爾維亞是同我們共同打造人類命運共同體的第一個歐洲國家』。」

《法蘭克福回報》注意到，無論是在貝爾格萊德，還是在布達佩斯，中國共產黨控制下的中國傳媒集團，都同當地媒體簽署了合作協定。該報寫道：「雙方開展媒體合作，本來就擁有牢固的基礎，因為北京和貝爾格萊德政府對於傳媒應如何良好運作的理解大同小異。而中方提出的改良建議，虛心好學的武契奇想必也一定會感激涕零欣然接受。」

習近平訪問塞爾維亞期間，中塞兩國簽署了三十多項合作協議和意向書。 圖片來源： Marko Djurica/REUTERS

柏林出版的《日報》發表評論稱，中國黨和國家領導人習近平此次到訪歐洲，從出訪哪些國家，到如何選擇出訪日期，顯然都經過了事先的精密安排，都有其特殊的意味。這篇題為《向歐洲右翼發出的訊號》的評論寫道：

「習的此次出訪活動向世人充分顯示，世界的勢力均衡和價值取向正在發生怎樣的變化：歐洲，尤其是德國所面臨的局面是何等的緊張。俄羅斯和中國相互聯手，變得更具吸引力。在俄羅斯和中國，法西斯可能從來都不是嗜血獨裁暴政的代名詞，而是另有所指，即自由民主這一新敵人。而誰對極權主義思想提出批評，誰就會立即被歸入法西斯陣營。

無論是正在爭取民主的烏克蘭人，還是當年起來同塞爾維亞抗爭的波士尼亞人以及科索沃阿爾巴尼亞人，都對此有著切身體會。同樣，匈牙利那些受到索羅斯基金會支持的公民社會組織也突然間變成了敵人。如同普丁治下的俄羅斯一樣，塞爾維亞民主派政治家金吉奇（ Zoran Ðinđić）也乾脆被淡出了公眾視野。

歐爾班和武契奇顯然獲得了成功，因為自由民主陣營並沒有同他們堅決抗爭，而是寧願尋求妥協。自由民主陣營自己就沒有找到解決問題的答案，他們也同樣需要在世界強國間迂迴周旋。總而言之，習近平並不需要對歐洲右翼政治公開表達支持，他的存在，就足夠了。」

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