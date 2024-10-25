德語媒體：金磚國家峰會應給歐洲敲響警鐘

（德國之聲中文網）《新蘇黎世報》署名評論認為，中國和俄羅斯在喀山金磚國家峰會上慶祝多極世界秩序的理念，為地緣政治動蕩創造了可能的基礎，歐洲必須警惕，並將自己定位成一個安全政治整體。

文章寫道："金磚國家集團的經濟實力還不足以提供對抗美元主導地位的替代貨幣，但僅僅將金磚國家--其縮寫Brics代表巴西、俄羅斯、印度、中國和南非--貶低為一群不滿者鬆散的俱樂部，就顯示出西方危險的傲慢。尤其是西歐，包括瑞士，還生活在想像的安全泡沫之中。

"當然，前往喀山的國家之間存在著重大分歧和明顯衝突，但該集團也發出整合的訊號。在喀山，中國領導人五年來首次與印度總理握手。兩國之前突然正式解決了拉達克高原的邊界爭端。"

作者指出，金磚國家並不想在所有領域都達成一致，其共同利益是力量的平衡。而且，"喀山金磚峰會證明不可能在國際上孤立普丁"，"在11月5日美國大選之前的真空中，這次峰會為地緣政治動蕩創造了可能的條件。視美國大選的結果而定，烏克蘭可能面臨同意停火的壓力。這就是為什麼基輔目前正在努力盡可能確保以《聯合國憲章》為基礎的和平方案得到廣泛的支持，同時提出強人之間達成協議的建議。"

作者認為，"金磚國家並非新版的神聖聯盟，但它們非常符合歐亞專制國家的修正主義和帝國主義目標。習近平認為這一運動是挑戰美國超級大國地位的諸多方式之一。另一方面，普丁正在創造一個分裂歐盟和北約的基礎。如果土耳其總統艾爾多安可以前往喀山，為什麼匈牙利總理歐爾班就不能？"

親中國 疏西方？土耳其為何向金磚拋媚眼？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

評論最後指出，"歐盟可能面臨前所未有的挑戰。歐洲分裂成代表不同利益的國家集團，並被克里姆林宮和北京利用來相互對抗的可能性不能排除"。此外，"如果美國作為合作夥伴和跨大西洋橋樑消失，那麼歐洲大陸將在很大程度上受到歐亞獨裁國家的擺布。而如果烏克蘭對俄羅斯的抵抗崩潰，那大多數歐洲國家將缺乏抵禦軍事攻擊的防禦能力。這迫使歐盟必須將自己視為一個安全政策整體。儘管存在種種差異，歐洲國家必須就基本價值觀達成一致，但也要給予彼此足夠的行動自由來處理特殊情況。"

賓士利潤下跌一半以上

《世界報》等德國報刊都關注了梅賽德斯-賓士第三季度利潤大幅下滑的問題。

《世界報》文章寫道："由於豪華車在中國的銷售疲軟，汽車製造商梅賽德斯-賓士第三季度利潤大幅下滑。這家DAX上市集團周五宣佈，7月至9月的經營業績（息稅前利潤）下降了近一半，至25億歐元。在核心乘用車業務中，調整後的營業利潤下降幅度更大，下降了64%，至12億歐元，回報率為4.7%，連一年前（12.4%）的一半都不到。"

梅賽德斯-賓士迄今三分之一的汽車在中國銷售 圖片來源： Bernd Weißbrod/dpa/picture alliance

文章進而分析了梅賽德斯-賓士在中國銷量大跌的原因："在中國，由於房地產市場的危機，在多年的繁榮之後，有錢的顧客不再購買S級和邁巴赫等頂級車型。這意味著銷售組合與去年相比明顯惡化。"

梅賽德斯-賓士的汽車有三分之一在中國銷售。文章說："巴克萊分析師表示，汽車市場基本面仍然疲軟。梅賽德斯、寶馬和奧迪將不得不降低價格，並越來越多地不得不在他們以前主導的市場中與中國競爭對手打交道。"

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