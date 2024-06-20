德語媒體：遏制俄朝 西方寄希望於北京

普丁和金正恩結盟，中國今後怎樣對兩國施加影響？德國《日報》警告，普丁幫助金正恩繞開聯合國制裁，將讓中國在遠東的聯盟更加危險。瑞士《新蘇黎世報》認為，北京現在非常擔心俄羅斯會向北韓提供先進核武器技術。

（德國之聲中文網）柏林出版的《日報》以「兩個獨裁者相互親吻 」為題，刊發評論指出，普丁與金正恩的會晤意味著俄羅斯改變既有戰略，開始主動幫助北韓繞開聯合國制裁。

「這次會晤表明，俄羅斯正在墮落。流氓變成了朋友，不論是白俄羅斯、還是中國、伊朗、哈馬斯、塔利班、抑或北韓，莫斯科如今很樂意和專制政權握手，後者有著相似的統治手段：壓制、酷刑、謀殺。他們都熟諳克里姆林宮對本國人民以及一整個鄰國人民所使用的暴力體系，並且樂意提供幫助。」

「曾經為莫斯科所不齒的金正恩，如今突然成為了『堅定的朋友』，還續簽了一份60年代原蘇聯和北韓訂立的條約。莫斯科還要為這位新同志在聯合國辯護：普丁希望鬆動聯合國對北韓的制裁。當然這個計劃是毫無前途的。越來越強大的莫斯科-平壤軸心正顯露出改變戰略的跡象，從而讓中國在遠東地區的聯盟前所未有地危險。」

北韓和俄羅斯正在結成新的聯盟 圖片來源： Gavriil Grigorov/dpa/picture alliance

瑞士《新蘇黎世報》以「平壤兄弟情 - 對於金正恩而言，俄烏戰爭就是幸運 」為題，刊發評論指出，西方正無助地看著俄羅斯和北韓深化合作，真正的王牌則在北京手中。

「儘管普丁和金正恩公開展現男人之間的友誼，還互致誇誇其談的信件，但是兩國關係卻遵循著清醒的算計：普丁需要軍火和勞動力，金正恩則需要外匯、能源和食品。雙方都能從合作中受益。北韓獨裁者視普丁為志同道合的的同志，後者同樣地不擇手段。」

「不過，這種物物貿易能夠走多遠？俄羅斯是否會把導彈技術、航天技術甚至核技術提供給北韓？民主國家對此只能猜測，即便是情報機關也兩眼一抹黑。面對這般棘手的局面，偏偏是中國成為了西方的希望。北京正不安地關注著這兩位獨裁者的你儂我儂。中國領導層擔心失去影響力，同時也想要阻止擁有核武器的北韓過火地挑釁韓國。對於北京的中共政權而言，朝鮮半島的穩定擁有很高的優先順序。」

「在幕後，中國應當對其『好朋友』俄羅斯施加影響力並劃明紅線。據推測，紅線之一就是：不得向北韓提供先進的核技術。儘管北韓已經擁有了核武器，但是專家分析認為，平壤依然在尋求和更富有經驗的俄羅斯開展相關技術交流。莫斯科聽從北京警告的幾率並不低。畢竟，俄羅斯不會去得罪中國，後者對其經濟有著舉足輕重的作用。因此，普丁和金正恩能有多親近，將取決於習近平。而且，中國有著有效的施壓手段：普丁需要中國的機械設備和工業設備，北韓對中國的經濟依賴度更高。無論平壤和莫斯科多麼親密，這種依賴都不會改變。」

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