德語媒體：趁早限制中國技術的影響力

德國《商報》客座評論指出，中國科技公司積極在全球擴張，但柏林卻缺乏明確的風險控管策略，德國必須學會果斷降低中國在許多領域帶來的風險。《法蘭克福匯報》觀察到中國上層階級開始捂緊錢袋子，並分析個中原由。

（德國之聲中文網）《商報》發表客座評論「德國應盡早限制中國技術的影響力 」指出，中國科技公司正積極在全球擴張，但柏林卻缺乏明確的策略來控制相關的安全風險。

評論作者、德國對外關係委員會(DGAP)資深研究員瓦倫廷‧韋伯（Valentin Weber）指出，在綠色科技、安全系統 （例如監控攝影頭）和社群網站等領域，儘管存在重大安全隱患，德國仍重度依賴中國供應商。韋伯認為，聯邦政府和各部委尚未提出應對中國技術所帶來的系統性風險的方案。

「毫無疑問，金融、物流或能源設施等關鍵基礎設施中的中國零件可能會構成風險，尤其是當中國政府不贊同柏林在台灣衝突或其他地緣政治爭端中的立場時。因此，德國應制定清晰明確的降低風險標準。」

作者提出了三點建議措施：1. 從公共機構和地方政府中撤除存在安全風險的中國技術，例如柏林布蘭登堡機場裝設了海康威視的監控攝影頭，可能會被中國用來監視聯邦情報局（BND）、軍隊或外交人員的活動; 2. 禁止在政府和軍事場所使用中國技術，包括配備了大量攝影頭的中國電動車（如比亞迪或蔚來）以及其他汽車品牌中的中國軟體；3. 限制中國技術（如TikTok等社群網站）的普及。

「這些建議措施並非旨在與中國脫鉤，而是為了去風險。與脫鉤意味的任意禁止不同，去風險是基於風險分析、數據和透明度。」

作者指出，中國從未真正需要進行大規模去風險，因為它不允許大多數西方公司建立重要的市場存在。

「在中國，任何來自西方技術的風險，從一開始就會被消除或壓制在較低水準。德國必須學會果斷降低中國在許多領域帶來的風險，並及時限制新出現的中國技術和應用程式的風險。」

德語媒體觀察到，中國的奢侈品熱潮正在逐漸消退 圖片來源： Wang Jianfeng/Costfoto/picture alliance

《法蘭克福匯報》關注到中國奢侈品市場萎縮的現象。該報在題為「為何中國上層階級開始捂緊錢袋子 」的文章中寫道，中國的奢侈品熱潮正在逐漸消退。過去幾十年，中國成為全球最大的奢侈品市場之一，僅在2016年至2021年間，中國的奢侈品市場規模就增長了四倍，達到約600億歐元。然而，最近幾個月，奢侈品市場遭遇了滑鐵盧，各大公司紛紛公佈了令人失望的財務數據。

「下滑的原因有很多。由於房地產市場的危機，許多中國人正面臨財富縮水。無論是金融業還是公務員，各地都在減薪。在嚴厲的新冠限制措施之後，許多中國人對政治和經濟前景失去了信心。所有這一切都給消費帶來了壓力，因此人們紛紛開始節省開支。另一個因素是匯率。許多中國人去日本旅遊，利用日元貶值的優勢在那裡購買奢侈品。」

作者還觀察到，許多中國消費者開始選擇更經濟實惠的消費方式，比如購買二手奢侈品，而不是全新的昂貴商品。而隨著中國年輕一代的消費觀念轉變，他們更傾向於支持本土品牌，這些品牌的品質也在不斷提高。「這種情況有點像汽車行業，國內製造商已經超越了外國公司。」

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