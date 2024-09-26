德語媒體：試射洲際導彈顯示中國核武雄心

中國在太平洋試射洲際彈道導彈的消息，也引起了德國媒體的關注。《法蘭克福匯報》認為，這顯示了中國的核武雄心。《商報》則提醒歐洲人注意中國在衛星通訊領域的發展。

（德國之聲中文網）《法蘭克福匯報》刊登題為「核的世界」（Nukleare Welt）的評論文章，指出在所謂多極世界中，核軍備競賽的危險提高了。而中國有發展核武力量的基礎和雄心：

「中國表示反對俄羅斯在烏克蘭使用核武器，並不意味著北京不清楚或不重視這種武器的價值。中國是世界第三大核武國家，並在擴充自己的核武庫。如果用『帶核武器的加油站』來形容俄羅斯更為貼切的話，中國則與之截然不同，中國擁有的經濟基礎可以讓一個軍事實力強大的國家最終成為世界強國。中國無疑有這樣的雄心，北京領導層用試射一枚洲際導彈再次表明了這一點。飛行的方向讓這次試射成為了政治訊號：導彈飛向了太平洋，那裡有美國和美國的盟友。

21世紀的世界將走向何方，並非在所有方面都可預測。但相當可能的一點是，現在就已經帶來諸多戰爭和危機的多極化世界，將成為一個核的世界。普丁強力讓核武器重回世界政治，以至於軍備擴張的吸引力大大提高。」

專家：中國需要測試能力以確保其核武庫可靠性 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

歐洲在談論，中國在行動

《商報》發表客座評論「我們需要一個歐洲的衛星網路」，認為歐洲在衛星通訊領域又落後了美國和中國一步。文章稱，提到衛星通訊，馬斯克的「星鏈」 和貝索斯的「柯伊伯」計劃（Kuiper）是人們比較熟悉的網路系統。

不過，「中國的發展雖沒有成為媒體關注的轟動性新聞，卻正在以極大的決心，通過高水準科技和精確性推進其太空計劃，並致力於尋找可能讓美國的網路相形見絀的解決方案。」

文章指出，全球各國對近地軌道（LEO）衛星的興趣與日俱增，是為了滿足全球聯通需求的不斷增加。

「歐盟也開展了一些活動，儘管衛星通訊的戰略意義不可低估，但歐洲在這一方面的進展落後於美國和中國。諸如IRIS²和E3S等項目可被視為歐洲對「星鏈」、「柯伊伯計劃」（Kuiper）和中國有關項目的回應，但與其全球競爭對手相比，這些項目的投資和時間表顯得遲疑、目標較低、不夠全面。

近地軌道衛星通訊的意義日益凸顯 圖片來源： Science Photo Library/imago images

在歐洲，我們總是強調『歐洲的技術主權』，而驚異於其他國家在技術上超車。中國在技術發展中的創新能力一再被低估，似乎是一個系統性的問題。中國如今在電池技術領域的領先地位，是一個眾所周知的典型例子。此外，當『一帶一路』真正引起我們認識和重視的時候，已經是它在相當範圍內付諸實施的階段。在創新的高速鐵路方面，我們傾向於在歐洲以外僅僅聚焦日本的新干線，而過去多年很多開創性的發展是在中國發生的。

我們在談論，而中國在行動，並向世界展示可以這樣做。歐洲再一次面對錯失未來市場機遇、不得不依賴於外部供應商的危險。為了讓歐洲在全球衛星通訊的角力場上不敗下陣來，而且保持領先地位，果斷的措施和提高投資已迫在眉睫。」

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